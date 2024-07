Laut einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) schützen zahlreiche Städte ihre Bewohnerinnen und Bewohner nicht ausreichend vor Hitze. Sie sind gleichzeitig stark versiegelt und bieten zu wenig kühlendes Grün. Analysiert wurden die Flächenversiegelung und Grünausstattung in 190 deutschen Städten mit jeweils mehr als 50.000 Einwohnern, basierend auf neuen Daten der Potsdamer Luftbild Umwelt Planung GmbH.

Für Kaiserslautern stellte die DUH einen Versiegelungsanteil von fast 53 Prozent der Fläche fest. Damit schnitt die Stadt vergleichsweise schlecht ab. Allerdings wurde die Grünausstattung von den Forschern als gut bewertet. Ludwigshafen ist laut DUH von den betrachteten Städten diejenige mit der höchsten Versiegelung (57,75 Prozent) bei zugleich wenigen Bäumen, Blühstreifen und anderer Vegetation.

Aktuell werden laut DUH in Deutschland täglich über 50 Hektar Fläche für Siedlungen und Verkehr versiegelt. Das entspreche pro Jahr einer Fläche der Stadt Hannover. In Zeiten der Klimakrise stellt dies aus Sicht der Organisation ein enormes Gesundheitsrisiko dar. Besonders folgenreich sei der Verlust großer Bäume, teilte die DUH mit. „Gerade sie sorgen in der Stadt für einen hohen Kühleffekt. Baumlose Grünflächen haben einen etwa zwei- bis viermal geringeren Kühleffekt als baumbestandene Flächen.“

Die Umwelthilfe fordert von der Bundesregierung ein rechtlich verbindliches Ziel, die Flächenversiegelung bis spätestens 2035 zu stoppen.

Dass es in Kaiserslautern heißer wird, hatte im April auch ein neues Stadtklimagutachten aufgezeigt, das im Umweltausschuss vorgestellt wurde. So sei die Temperatur seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen schon um 1,4 Grad gestiegen. Bis 2055 werden es laut des Gutachtens 3 Grad sein, bis 2100 sogar 3,9 Grad. Vor allem in der Innenstadt und auf hochversiegelten Gewerbeflächen steige die Temperatur laut der Klimaanalyse deutlich.