Noch vor der Sommerpause nimmt der Konzertbetrieb in der Fruchthalle an Fahrt auf: Nach der Premiere am vergangenen Donnerstag folgt bereits am kommenden Freitag der nächste Streich: die Staatsphilharmonie erobert sich mit kleinerem Ensemble die Fruchthalle zurück.

Ein positives Fazit der „Premiere“ nach dem Lockdown hatte dies möglich gemacht: Rund 130 Gäste hatten das Kammerkonzert mit der Villa Musica und Elke Heidenreich erleben können. „Es war für viele, auch für die Musiker auf der Bühne, ziemlich bewegend, wieder zusammentreffen zu können“, so Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferates. Alles sei gut vorbereitet gewesen, und es sei „alles gut und sicher gelaufen“.

Am kommenden Freitag, 5. Juni, 20 Uhr, kehrt nun die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit einem 13-köpfigen Ensemble erstmals in die Fruchthalle zurück. Das geplante Sinfoniekonzert am 24. April war ausgefallen. „Wir sind sehr froh über diese erste Präsenz unserer Musiker in einem Konzertsaal nach all den Absagen und nutzen die Gelegenheit, um ein so selten gespieltes wie großartiges Werk aufzuführen: Mozarts berühmte ,Gran Partita’“, so Beat Fehlmann, Intendant der Staatsphilharmonie.

„Nachschlag“ geplant

Selbstverständlich halte man sich dabei auf und hinter der Bühne sowie bei den Proben akribisch an die Hygieneverordnungen des Landes. Das Konzert am Freitag werde etwa eine Stunde dauern. Es sei bereits ein weiteres Konzert in der Fruchthalle in Planung, sogar unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis. Es werde voraussichtlich am 27. Juni stattfinden.

Die Staatsphilharmonie sei während des Lockdowns mit vielen kleinen Projekten weiter präsent und aktiv gewesen, unter anderem mit Konzerten vor Krankenhäusern und Seniorenheimen, die mit großer Freude aufgenommen worden seien, oder einem Projekt „Turmkonzerte“, so Fehlmann weiter.

Konzert

... am Freitag 5. Juni, 20 Uhr, zum Einheitspreis von 18 Euro auf allen Plätzen, ermäßigt 12 Euro an den bekannten Vorverkaufstellen sowie im Internet. Nur 160 Plätze sind verfügbar.