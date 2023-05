Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erste Konzert der Reihe „Sonntags um 5“ war aufgrund der Corona-Krise keines der gewohnten Galakonzerte in der Fruchthalle, sondern eine Hörfunkproduktion. Das dennoch am vergangenen Sonntag eingespielte Programm wird am 20. Dezember um 11.04 Uhr in SR2 gesendet.

Bedingt durch Sendezeit und personelle Begrenzung mit einem reduzierten Orchester hatte auch das Programm einen gänzlich anderen Zuschnitt: Anstelle eines gewohnten Festivals von Opern- und Operettenmelodien