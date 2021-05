„Huhn und Fantasien“ nannte die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter Leitung von Ulrich Kern ihr Konzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, John Cage, Günter Bialas und Joseph Haydn am Freitagabend in der Fruchthalle.

„Lassen Sie uns dieses Konzert gemeinsam genießen – mit Sicherheit“, begrüßte Kulturdezernent Christoph Dammann am Freitagabend die Besucher in der Fruchthalle zum letzten Konzert vor dem neuerlichen Lockdown. Er warf in seiner Ansprache auch die Frage auf, ob die Schließung von Kulturinstitutionen mit funktionierendem Hygienekonzept wirklich verhältnismäßig sei, um Superspreadingevents mit infektionsrelevanten Kontakten zu minimieren.

Kraftvolles und präzises Spiel

Kraftvoll und mit präzise akzentuierten Rhythmen setzte das Orchester im ersten Satz der Sinfonie D-Dur KV 196 und 121 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ein, dynamische Kontraste betonten den temperamentvollen Sturm-und-Drang Charakter des Werkes. Gut ausgestaltete Spannungsprozesse erhielten durch tremolierende Streicher eine besonders intensive Wirkung. Ein Ruhepol war das langsamere Andantino, ein Atemholen vor dem schwungvollen Schlusssatz.

In Mozarts Hornkonzert Es-Dur KV 495 brillierte der junge Hornist Tillmann Höfs. Ein bewegtes Klangbild voller Erregung prägte das Allegro, subtil ausgestaltete Steigerungsprozesse wurden immer wieder zurückgenommen und erhöhten so die Spannung.

Hier markierte das von Tillmann Höfs klangschön intonierte Hornthema mit seinem liedhaften Charakter einen Ruhepol. Sehnsuchtsvoll und dunkel wirkte das sehr melodiöse Hornthema auch in der Romanze. Der weiche Ansatz wie auch die weiten Klangbögen unterstrichen den elegischen Charakter dieses Themas, das sich plastisch in das Klangbild des Orchesters einfügte. Tremolierende Streicher schufen hier einen romantischen Klangteppich, dessen dunkle Farbe den Klang dominierte und dem Werk eine träumerische Note verlieh.

Dass er aber auch forsch und zupackend spielen kann, stellte Tillmann Höfs in den beiden Schlusssätzen Rondo und Allegro mit einer erstaunlichen Beweglichkeit seines Instruments überzeugend unter Beweis. Auf die Impulse seines flotten, fast marschähnlichen hellen Themas antwortete das Orchester mit einem knappen, klar akzentuierten Thema; zwischen Solist und Orchester entwickelte sich ein reges Wechselspiel. Hier überzeugte Ulrich Kern durch ein stilsicheres, zupackendes Dirigat, das die Themen klar hervortreten ließ.

Spontane Programmänderung

Ausgeprägtes Formbewusstsein zeichnete auch die Interpretation von „Trio“ von John Cage aus, einer spontanen Programmänderung. Die drei Schlagzeuger Michael Gärtner, Jochen Ille und Martin Frink standen auf der Empore, vom SWR zur Verfügung gestellte Lautsprecher leiteten den Schall in die Fruchthalle hinunter. In dem rhythmisch strukturierten Werk bildeten Geräuschelemente und Kastagnetten einen klanglichen Gegenpol zu den Schlagzeugpassagen.

Eine Hommage an Joseph Haydn ist die Komposition „Der Weg nach Eisenstadt – Haydn-Fantasien für kleines Orchester“ des Oberschlesiers Günter Bialas (1907-1995), entstanden als Auftragskomposition der Kasseler Musiktage 1980. Stilzitate kommen in diesem Werk kaum vor, vielmehr spielt Bialas mit Satzstrukturen und Harmoniefolgen, die für Haydns Tonsprache charakteristisch sind.

In die klassischen Strukturen dringen in dieser Annäherung an Haydn aber immer wieder zeitgenössische Harmonieelemente und Spielweisen ein – ein Spagat, den Dirigent Ulrich Kern stilsicher meisterte. Sirrende Streicher und ein verfremdeter Walzersound kontrastierten mit elegischen Momenten. Thematische Elemente in verschiedenen Instrumenten traten untereinander in Kontakt, oft flächig gegeneinandergesetzt. Das Klangbild verdichtete sich dabei zunehmend, schließlich erstarb das Werk in einem langen, spannungsreichen Liegeton.

Fesselnder Kontrast

Mit Joseph Haydns (1732-1809) Sinfonie Nr. 83 g-Moll, auch „La poule“ genannt, ließ die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern ihr Konzert ausklingen. Kraftvolle Passagen bildeten hier einen fesselnden Kontrast zu neckischen Themen, die das sehr flexibel agierende Orchester voll fedrig-leichter Spannung gestaltete. Klare Konturen und sichere Tempi zeichneten die Interpretation ebenso aus wie malerische, ätherisch-entrückte Stimmungsbilder, bevor die Sinfonie in einer kurzen, schwungvollen Coda endete.