Die privatwirtschaftliche Nachfragebündelung zum Breitbandausbau in Fischbach und Hochspeyer wird eingestellt. Das teilt das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit. Grund dafür sei die insgesamt zu geringe Nachfrage der Bürger in dem Projektgebiet. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr“, sagt Rainer Menz, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. Die bisher eingegangenen Kundenaufträge sind damit hinfällig, so das Unternehmen. Mangels Vertragsabschluss entstünden dem Kunden auch keinerlei Verpflichtungen gegenüber Deutsche Glasfaser. „Ob wir zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Anlauf starten, wollen wir nicht ausschließen und werden wir dann prüfen“, sagt Menz.

Geförderter Ausbau geht weiter

Der geförderte Ausbau in den beiden Gemeinden sei von dieser Entscheidung nicht betroffen, diese würden wie geplant weiter betreut, stellt er klar. Deutsche Glasfaser ist im Landkreis Kaiserslautern in zahlreichen Projekten aktiv. Wie das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, läuft in Schwedelbach, Reichenbach-Steegen und Rodenbach noch bis 8. Oktober eine Nachfragebündelung. „In anderen Ortschaften wie Langwieden, Hirschhorn, Katzweiler und Mittelbrunn sind wir in der Bauplanungsphase und stehen teilweise vor der Aufnahme der Tiefbauarbeiten“, berichtet Unternehmenssprecherin Karoline Weißbach.