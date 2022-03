Gilt nun die 2G- oder die 3G-Regel? Und herrscht auf dem Platz Maskenpflicht? So verwirrend die gesetzlichen Regelungen für alle Beteiligten, so begeistert die Besucher von dem Angebot auf dem Stiftsplatz: Hier gastierte am Freitag, 18. März, der deutsch-holländische Stoffmarkt.

Größtenteils Absperrgitter säumen den Stiftsplatz, in den Lücken dazwischen stehen Sicherheitskräfte und kontrollieren den Zugang aufs Gelände. Eine Dame muss passen. Sie ist weder geimpft noch genesen oder getestet. „Ich wusste das nicht“, bedauert sie. Veranstalter Marko Krstic spricht von Verwirrung und Verunsicherung der Besucher angesichts der Lockerungen auf der einen Seite und strikten Maßnahmen auf der anderen. Er selbst sei erstaunt gewesen, als er am Vortag erfahren habe, dass in Kaiserslautern eine Einzäunung gefordert werde. „Das alles ist für die Besucher schwer nachzuvollziehen.“

Für Hobbyschneiderinnen ist der Spaß durch das Tragen der Maske nicht getrübt. Wo sonst zweimal wöchentlich großer Markttag ist, reihen sich nun Tische aneinander, beladen mit jeglichem Bedarf fürs Nähen. Circa 30 Aussteller mit rund 75 Ständen seien dabei, meint Krstic. „Das Kaiserslauterer Publikum ist sehr angenehm – und überwiegend weiblich“, nennt er mit einem Augenzwinkern, wen dieser Markt in erster Linie anlockt.

Schals, Mützen und „Tatütas“

Mit dieser nicht nur auf Kaiserslautern zutreffenden Aussage erntet er fröhliches Lachen von Margit Heim. Gerade hat sich die Frau aus dem Landkreis Pirmasens drei verschiedene Jerseystoffe in die Tasche gesteckt. Schals und Mützen für die drei Enkel sollen daraus werden. Als wahrer Fan der Stoffmärkte fährt sie seit Jahren kreuz und quer durchs Land. „Ich war schon in Trier, Mannheim, Karlsruhe“, erzählt sie, „hier in Kaiserslautern ist es einer der kleineren Märkte“. Ihren Einkaufsbummel hat sie noch nicht beendet, es gibt noch Stoff für Taschen oder „Tatütas“, hübsche Taschen für Papiertaschentücher, zu finden. „Immer wenn mein Mann etwas im Fernsehen sehen will, was ich nicht mag, setze ich mich an die Nähmaschine.“

Ein solches Haushaltsgerät wird auch verlost. An einem der Stände von Frank Körner wird eine Elna-Nähmaschine ausgestellt, die Teilnahmekarten liegen daneben. Eine ehemalige Hauswirtschaftslehrerin der Berufsbildenden Schule Landstuhl schaut sich den Prospekt an. Das Nähen war Teil des Unterrichts. „Ich denke, Nähen erlebt eine Renaissance.“ Sie würde sich wünschen, dass Lehrer und Eltern, Schüler und Kinder mehr an dieses kreative Hobby heranführen. „Man kann so simple, schöne Dinge machen“, findet die Ex-Pädagogin aus dem Landkreis. Auch sie will noch weiter entlang der Tischreihen auf der Suche nach einem langen Reißverschluss, Stickern und Schnittmustern bummeln.

Für die Meerjungfrauen-Schultüte

Sie dürfte fündig werden, denn kaum etwas, was mit Nähen zu tun hat, scheint zu fehlen. Unterschiedlichste Stoffe vom Alpenfleece und Flanell über Vlies bis hin zu schweren Vorhangstoffen und reiner Baumwolle sind ausgebreitet oder bereits zugeschnitten und aufgerollt. Knöpfe, Zipper und Schnallen sind neben Nadeln, Maßband und Schneiderkreide drapiert und auch Garne oder Lineal fehlen nicht.

Vor einer großen Wand mit Bordüren, Schnüren und Bändern steht Sandra Steffens aus Hirschhorn. In dem Körbchen in ihrer Hand liegen rosa- und petrolfarbene Bänder. „Für die Meerjungfrauen-Schultüte meiner Tochter“, erzählt sie. Als geübte Näherin und mehrfache Mutter, die sich auch mal auf Youtube Tipps holt, ist sie zuversichtlich, dass die Schultüte gelingt. Außerdem benötigt sie noch Sweatstoff für einen Babyanzug und weitere Utensilien, die auf ihrer Liste stehen. „Ich werde wahrscheinlich nicht alles kriegen, aber das macht nichts. Ich habe daheim einen Fundus.“

Ein paar Schritte weiter stöbert Klara Ingham in den Auslagen. Die zwölfjährige Schülerin aus Kaiserslautern ist mit ihrer Mutter und einer Freundin gekommen, um sich den Bedarf für Hundehalsbänder zu besorgen. „Stecknadeln sind da. Jetzt brauchen wir noch neues Garn und Stoffe“, meint die Mutter Uta Ingham, die das Schneidern der Mädchen gerne unterstützt. Sie selbst hat keine Zeit dafür. „Aber die Ergebnisse sind toll.“