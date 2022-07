Wie Radsport Kulturen, Länder und Menschen verbindet, erfuhr eine Gruppe Jugendlicher bei einer deutsch-französischen Radsportbegegnung am Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern. Die Verbindung gibt es seit vielen Jahren, doch coronabedingt war eine zeitlang keine Begegnung möglich.

Fast zwei Jahre war coronabedingt Pause. Umso mehr freuten sich Schüler und Lehrer, dass es jetzt wieder zum realen Austausch kam. Zwölf französische Jugendliche und drei Betreuer aus dem Comité de cyclisme de Bourgogne-Franche-Comté aus Montceau les Mines machten sich zur deutsch-französischen Jugendbegegnung nach Kaiserslautern auf. Sie waren zusammen mit zwölf deutschen Jugendlichen und drei deutschen Betreuern im Internat des Heinrich-Heine-Gymnasiums Kaiserslautern untergebracht, und auf alle wartete ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm. Die Begegnung wurde durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) gefördert, das Begegnungen zwischen beiden Ländern seit 1963 mit interkulturellen Methoden unterstützt.

Neben der Entdeckung der anderen Kultur nutzten die Jugendlichen diesen Austausch, um echte Beziehungen zu ihren sportlichen Altersgenossen aufzubauen. Es wurde gemeinsam Sport getrieben, Sprachanimationen durchgeführt und die Region West- sowie Saarpfalz besichtigt. Ein interessanter Punkt war auch die Integration der jungen Franzosen in den Französischunterricht. Ein weiterer Höhepunkt war das Gruppenorientierungsfahren mit Karte im Pfälzerwald in deutsch-französisch gemischten Tandem- und Quartettgruppen. Auch ein Fahrradsicherheitstraining nach dem Motto des Trialgedankens stand auf dem Programm.

Den Alltag kennenlernen

Dass der Programmpunkt Zusammenarbeit einen wichtigen Stellenwert bei diesem Austausch hatte, zeigten die Kunstprojekte, die Deutsche und Franzosen gemeinsam malten und gestalteten. Die französischen Gastschüler freuten sich besonders über von Emma Eydt erarbeitete Vorlagen, nach denen die deutschen und französischen Schüler gemeinsam Bilder malten oder Plastiken herstellten, die typisch deutsche beziehungsweise französische Gegenstände des Alltags repräsentierten.

Auch die Erkundung der Stadt stand auf dem Programm. In deutsch-französisch gemischten Gruppen machten sich die Jugendlichen auf zur Stadtrallye in Kaiserslautern mit Besichtigung der Innenstadt und den damit verbundenen Sehenswürdigkeiten. Auch der Besuch des Sportbundes Pfalz gehörte zum Austauschprogramm. Sowohl deutsche als auch französische Schüler erfuhren so mehr über die wichtigen Aufgaben dieser Sportorganisation.

Mit geschlossenen Augen

Bei den Schülern kamen vor allem zwei Sportübungen sehr gut an: der Schlussweitsprung und das Zielwerfen mit geschlossenen Augen. Die Übungen gehörten zum Kapitel spielerisch Leistungen messen und die Bewertung für das Deutsche Sportabzeichen kennen lernen.

Als sich die französischen Schüler am Freitag wieder verabschieden musste, herrschte Wehmut, aber auch Freude auf den Gegenaustausch in zwei Wochen in den französischen Alpen in Les Menuires.