Nach dem Weihnachtsmarkt hat die Stadtverwaltung nun auch das traditionelle deutsch-amerikanische Weihnachtskonzert, das am Sonntag, 5. Dezember, stattfinden sollte, abgesagt. Wie Bürgermeister Ralf Hechler betonte, habe man die Entscheidung „schweren Herzens“ und in Absprache mit der USAFE-Band der US-Luftwaffe aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie getroffen. „Der dramatische Anstieg der Zahl der Infizierten und die Befürchtungen um eine Überlastung der Krankenhäuser haben uns keine andere Wahl gelassen. Die Absage ist ein Gebot der Vernunft“, sagt Hechler. Schon im vergangenen Jahr war das traditionsreiche Konzert der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Normalerweise sei es innerhalb weniger Tage ausverkauft. Die geringen Vorverkaufszahlen für das diesjährige Konzert zeigten jedoch, dass viele Menschen zurzeit keine größeren Konzertveranstaltungen besuchen möchten, so Hechler weiter. Bereits erworbene Eintrittskarten werden im Congress Center Ramstein zurückgenommen und der Kaufpreis wird erstattet.