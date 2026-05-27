Haushaltswaren, Bücher und Kleidung stehen beim Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen Clubs Kaiserslautern im Mittelpunkt. Der Erlös dient sozialen Zwecken.

Gelegenheit zum Stöbern und Entdecken: Am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Mai, können Sparfüchse und Antiquitäten-Entdecker im Gemeinschaftshaus Bahnheim (Bahnheim 17c) auf ihre Kosten kommen. Unter der Regie des Deutsch-Amerikanischen Clubs Kaiserslautern werden dort Alltagsgegenstände und womöglich auch Sammlerstücke von bisher verkanntem Wert angeboten.

Nicht alles wird angenommen

Die Initiatoren legen Wert darauf, dass nicht einfach nur alter Kram für den Basar gespendet wird. Haushaltswaren, Porzellan oder Kristall sind erwünscht, ebenso Antiquitäten und Spielzeug. Auch Bett- und Tischwäsche sind als Spende willkommen. Bücher, Lederwaren, Schuhe sowie Damen-, Herren- und Kinderkleidung sollen das geplante Angebot des Pfennigbasars abrunden. Nicht angenommen werden Glas, Keramik, Elektroartikel, Dekoartikel, Möbel, Bilder und Rahmen.

Der Deutsch-Amerikanische Club hat es sich zur Aufgabe gemacht, die beim Verkauf erzielten Überschüsse für gemeinnützige Zwecke einzusetzen. Amerikanische Kinder, die zwischen 1952 und 1971 bei der Geburt oder kurz nach der Geburt gestorben sind, wurden in der Nähe der US Army Daenner Kaserne auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern begraben. Als der Club in den 1980er Jahren über den Ablauf des Nutzungsrechts der Gräber informiert worden war, hat er sich dafür eingesetzt, dass diese weiter bestehen können. Außerdem wurde 1986 die „Kaiserslautern Kindergraves Memorial Foundation“ (KKMF) gegründet. Ihr Ziel besteht darin, die Erinnerungsstätte zu erhalten, die Zeremonie zur Erinnerung an die Kinder zu organisieren und als Verbindungsstelle für Familien zu fungieren. Darüber hinaus werden beispielsweise Konversationsgruppen unterstützt, um über die Pflege der jeweils gesprochenen Fremdsprache das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Info

Verkaufstage: Samstag, 30. Mai, 10 bis 17 Uhr; Sonntag, 31. Mai, 10 bis 17 Uhr.

Spendenannahme: Donnerstag, 28. Mai, 15 bis 19 Uhr; Freitag, 29. Mai, 9 bis 14 Uhr.

