Ihre Partnerschaft in Schrift, Bild und Ton besiegelt haben die Stadt Kaiserslautern und die Kaiserslauterer US-Militärgemeinde am Donnerstagnachmittag im Rathausfoyer. 2003 wurde „das erste deutsch-amerikanische Bürgerbüro“, wie Oberbürgermeisterin Beate Kimmel betonte, in der Innenstadt eröffnet. Seitdem kümmern sich deutsche Verwaltungsangestellte und Amerikaner im Rathaus Nord darum, dass das Zusammenleben zwischen den Menschen beider Nationen reibungslos klappt. Kimmel unterzeichnete die Urkunde, die den weiteren Betrieb des Büros besiegelte, zusammen mit Generalmajor Paul D. Moga, dem Kommandeur der Militärgemeinde Kaiserslautern, und Reid E. Furman, dem Kommandeur der rheinland-pfälzischen US-Garnison.

Zur Einstimmung sang Staff Sergeant Lisa Casul die deutsche und dann die US-amerikanische Nationalhymne. Kimmel sprach von einem Ort der Begegnung und verwies auf die Kunstausstellung mit Bildern und Skulpturen von fünf Schulen: Mitgewirkt hatten die Kottenschule, das Burggymnasium, die Vogelweh Elementary School, die Kaiserslautern Elementary School und die Kaiserslautern Middle School. Moga freute sich, dass auf kulturelle Unterschiede eingegangen und gegenseitig Hilfe geleistet wird; er betonte die deutsch-amerikanische Partnerschaft mit den Worten „Heute stark, morgen stärker“. Die Bedeutung „starker Partner“ hob John Constance, Koordinator des Landesprogramms „Willkommen in Rheinland-Pfalz! Unsere Nachbarn aus Amerika“ hervor. Er gab schließlich die „Talente der jungen Künstler“ frei, in dem er die Ausstellung offiziell eröffnete. Das US-Stabsmusikkorps untermalte das Programm musikalisch.