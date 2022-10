Im Projekt „Deutsch-amerikanische Kindergartenbotschafter“ erhalten die Burgkinder und die Waldwichtel in Hohenecken und Mölschbach seit gut einem Monat die Möglichkeit, im täglichen Miteinander die Fremdsprache zu lernen. In Dansenberg läuft das Vorgängerprojekt schon seit Jahren.

Sprache bedeutet Verständigung und öffnet den Weg ins Leben und in die Welt, so die Stadtverwaltung. Seit 2009 gab es daher in der Kita „Villa Winzig“ in Dansenberg das Projekt „Sprachförderung Englisch“, bei dem die Kinder durch eine muttersprachliche Erzieherin bei Spiel und Spaß die englische Sprache bereits frühzeitig kennenlernen konnten. Nun wurde das Projekt ausgeweitet.

Die muttersprachliche Erzieherin spricht dabei ausschließlich Englisch. Der bilinguale Ansatz ermöglicht es den Kindern, die Sprache im Alltagsgeschehen, also im täglichen Umgang, in der Routine und durch die Begleitung von Aktivitäten, zu erleben, ganz ohne Zwang und nebenbei. Aber auch die Kultur und das amerikanische Lebensumfeld sollen die Kinder erlernen. So werden beispielsweise auch Feste wie Thanksgiving oder Halloween in den Kindertagesstätten thematisiert. „Dadurch erhöht es das Verständnis sowie die Offenheit für andere Nationen, Kulturen und Lebensgewohnheiten allgemein und prägt das Persönlichkeitsprofil“, heißt es in einer Mitteilung.

Um dem Bedarf in den beiden neu hinzugekommenen Kitas gerecht zu werden, wurde das Stundenkontingent der Sprachkraft von 19,5 auf 30 Stunden pro Woche erhöht. Zusätzlich unterstützen nun auch englischsprechende Ehrenamtliche die hauptamtliche Kraft. Das Projekt wird dabei vollständig durch das Ministerium des Innern und Sport Rheinland-Pfalz in der Höhe von 72.800 Euro finanziert und ist bis Ende 2023 bewilligt.