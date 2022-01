Die Anzahl der Teilnehmer an den „Montagsspaziergängen“ in der Sickingenstadt geht zurück. Wie der fürs Ordnungsamt zuständige Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Uwe Unnold, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, waren am Montagabend nur 28 „Spaziergänger“ – viele davon mit Kinderwägen – im „Zickzack-Kurs“ in den Seitenstraßen der Innenstadt unterwegs. „Vor Wochen waren es mal 100, dann 70, dann etwa 40“, hat Unnold einen deutlichen Rückgang beobachtet. „Wir waren wieder mit unserem Ordnungsamt und der Polizei vor Ort. Die Veranstaltung ist aber – wie schon an den Montagen davor – ohne Beanstandungen friedvoll abgelaufen.“