Derzeit kommt es in der Trippstadter Straße immer wieder zu kleineren Staus an einer Baustellenampel. An der Kreuzung Trippstadter Straße und Gerhart-Hauptmann-Straße errichtet die Stadt derzeit eine Ampelanlage. Bei den Arbeiten, die laut Baustellenportal der Stadt noch bis Mitte August andauern sollen, wird auch eine Linksabbiegespur stadtauswärts gebaut. Daher ist die Straße dort halbseitig gesperrt. Zu Stoßzeiten stauen sich die Autos teilweise bis zur Kreuzung Brandenburger Straße und Trippstadter Straße zurück. Wenn die Fahrbahndecke saniert wird und die Markierungsarbeiten anstehen, wird die Stelle für einige Tage voll gesperrt, informiert die Stadtverwaltung.