Sommer, Sonne, Sound und Stimmung, alles zusammen und jeweils „gut und heiß“: Bei den „Lautrer Sommerabenden“ stimmte bisher so ziemlich alles. Und auch die dritte Ausgabe der Konzertreihe fügte sich am Donnerstagabend mit dem Auftritt des Multitalents Derrick Darnell Alexander und seiner Band Premier Soul am Altenhof nahtlos in das sechsteilige Konzert-Sortiment.

Musik spielte schon immer eine bedeutende Rolle im Leben des aus der musik-geladenen Motown-Stadt Detroit stammenden Singer/Songwriters. Als Mitglied eines Gospelchors und – im Alter