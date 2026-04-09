Kampf und Dramatik erwarten die Zuschauer, wenn der TuS Hohenecken am Freitag um 19.30 Uhr den SV Morlautern zum Derby empfängt. Dabei geht es nicht nur ums Prestige.

Vor ein paar Wochen hätten die meisten keinen Pfifferling auf den SV Morlautern gegeben. Das Team schien mausetot zu sein. Nach den vielen Niederlagen war die Hoffnung, den Klassenverbleib noch zu schaffen, auf null gesunken. Doch dann überraschten die Morlauterer die Verbandsliga und wohl auch sich selbst: Sie gewannen zwei Partien in Folge und sind damit wieder im Geschäft .

Die Erfolge des Stadtrivalen wurden auch beim TuS Hohenecken registriert, der in der Vorrundenbegegnung mit 0:4 den Kürzeren zog. Henrik Weisenborn sieht seine Mannschaft im Derby vor einer schwierigen Aufgabe und erwartet ein enges Spiel. „Der SV Morlautern hat Qualität“, sagt der Coach des TuS Hohenecken und hält einen Sieg seines Teams nur für möglich, „wenn wir an unsere Grenze gehen“. Weisenborn ist sich sicher, dass die Mannschaft das Derby gewinnen wird, „die die meiste Energie auf den Platz bringt“. Er erwartet eine zweikampfstarke Morlauterer Mannschaft. „Da müssen wir dagegenhalten“, sagt der Coach und fügt hinzu, „ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen.“

TuS Hohenecken verliert zweimal in Folge

Im Gegensatz zu seinem Derbygegner lief es für den TuS Hohenecken zuletzt nicht gut. Nach der Niederlage beim Ligadritten Basara Mainz zog man anschließend auch zu Hause gegen die TSG Bretzenheim den Kürzeren. Vor allem das 4:5 gegen die TSG schmerzte sehr. „Wir schießen vier Tore und verlieren“, bemerkt Weisenborn zu diesem unglücklichen Auftritt seiner Mannschaft, die dem Gegner das Toreschießen viel zu einfach gemacht habe. Zwei der Treffer gegen Bretzenheim erzielte Dennie Reh. Der Mittelfeldregisseur des TuS hat mit nun zehn Treffern ebenso viele Tore wie sein Mannschaftskamerad Sergen Tok geschossen.

Mit Geschenken rechnet man beim SV Morlautern am Freitagabend nicht. Daniel Graf glaubt nicht, dass der TuS Hohenecken nach den beiden Niederlagen verunsichert ist. Vielmehr erwartet der Morlauterer Trainer einen entschlossenen Gegner, „der es gegen uns besser machen will“. Ähnlich wie bei seinem Team werde das Derby auch beim TuS zusätzliche Kräfte mobilisieren.

Erleichterung beim SV Morlautern

Nach den beiden Siegen seiner Mannschaft ist Daniel Graf die Erleichterung anzumerken. „Das tut gut nach den vielen Rückschlägen“, sagt der Coach und betont, dass sich seine Mannschaft diese Erfolgserlebnisse verdient habe. Mit dem 2:1 bei der TSG Bretzenheim gelang den Morlauterern der erste Sieg nach zuvor sieben Niederlagen in Folge. Die Defensivspieler und Brüder Justin und Joshua Smith trafen für den SVM.

Dass dieser Erfolg keine Eintagsfliege war, zeigten die Morlauterer anschließend im Derby gegen den SV Steinwenden. Gegen den ehemaligen Klub von Daniel Graf legten sie nach und feierten auf dem heimischen Kunstrasen einen 2:0-Sieg. Felix Bürger erzielte den Führungstreffer, und sein junger Mannschaftskamerad Burhan Öztürk krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 2:0.

Obgleich die sechs Punkte dem SVM gutgetan haben, hat sich an seiner Tabellensituation nichts geändert. Weiterhin befindet er sich auf dem drittletzten Platz und damit in akuter Abstiegsgefahr. Sieben Spiele bleiben den Morlauterern noch, um den zweiten Abstieg in Folge zu verhindern. Um auf der sicheren Seite zu sein, müssten sie in der Abschlusstabelle auf dem zwölften Platz stehen. Dort befindet sich mit fünf Punkten Vorsprung auf Morlautern zurzeit der SV Steinwenden.

Derby und Abstiegskampf

Wesentlich besser sieht es beim TuS Hohenecken aus. Mit 27 Punkten steht der Aufsteiger nach 23 Ligaspielen auf Platz neun. Trainer Weisenborn sieht seine Mannschaft aber noch nicht fest verankert im sicheren Tabellenmittelfeld, sondern im Kampf um den Klassenverbleib.

Derby plus Abstiegskampf - es verspricht spannend zu werden am Freitagabend in Hohenecken.