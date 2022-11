„Sportliches Spiel von besonderem Interesse, besonders zwischen Mannschaften aus der gleichen Region“ So definiert der Duden den Begriff Derby. Nun liegen die beiden Städte Kaiserslautern und Karlsruhe mit dem Auto rund 100 Kilometer auseinander (etwa anderthalb Stunden Fahrzeit), dennoch gilt das Duell der beiden Teams seit je her als Derby.

Am Dienstag ist es wieder so weit: Derbyzeit auf dem Betze! Flutlichtspiel! Und mit dem Karlsruher SC (Anpfiff: 18.30 Uhr) eine Mannschaft zu Gast, gegen die es schon so einige denkwürdige Spiele im Fritz-Walter-Stadion gab. Auch bei Dominic Bold werden sofort Erinnerungen wach. „Saison 90/91, 3:2 für den FCK, es war ein Freitagabendspiel und Stefan Kuntz hat in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt, nachdem die Lautrer 0:2 hinten lagen.“ Diese Fakten kommen bei dem Experten für Geschichtliches rund um den 1. FC Kaiserslautern wie aus der Pistole geschossen. Lediglich das genaue Datum - der 3. Mai 1991 – muss er nachschauen. Das Spiel habe nicht nur wegen des dramatischen Spielverlaufs bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen: „Es war auch das erste Derby für mich im Stadion, das gewonnen wurde.“

Dass sich der 47 Jahre alte Lehrer am Heinrich-Heine-Gymnasium und langjährige RHEINPFALZ-Mitarbeiter mit dem Phänomen Derby befasst, hat einen handfesten Hintergrund. In einem Online-Kurs der Volkshochschule (VHS) geht er gemeinsam mit Johannes Schmidt von der VHS in einer vierteiligen Reihe („Lokalrivalen – der 1. FCK und seine liebsten Gegner“) dem Phänomen Derby auf den Grund. Teil eins ging Anfang Oktober über die Bühne, bei der Veranstaltung (Bold: „Es war so eine Art virtueller Stammtisch“) waren etwa 30 Interessierte mit von der Partie. Dabei standen Teams aus der Pfalz auf dem Programm, die weiteren Teile setzen andere Schwerpunkte. Um das Saarland geht es kommende Woche (17. November), um die Kurpfalz am 8. Dezember, Abschluss ist am 19. Januar mit dem Thema Derbys, bei denen Entfernungen keine so große Rolle spielen.

Bold mag das Format, zumal sich nach anfänglichen Impulsen der Dozenten eine launige Diskussion entspann mit vielen persönlichen Anekdoten. „Es ist uns gelungen, dass sich völlig Fremde einander öffnen und persönliche Erfahrungen austauschen“, berichtet Bold. Allerdings sei es nicht verboten, einfach nur zuzuhören. „Dann ist das mehr wie ein Podcast“, beschreibt es der Autor mehrerer Bücher über seinen Herzensverein. Was nicht heißt, dass er nichts gelernt hat bei dem Zusammentreffen. „Es hilft mir, meine eigene Sicht auf das Phänomen Derby noch einmal nachzuschärfen.“

Vor dem Nachschärfen komme aber zunächst einmal das Fokussieren auf das nächste Spiel, das Zusammentreffen mit dem KSC. Der FCK kommt mit einem 3:2-Sieg von der Auswärtsfahrt aus Bielefeld zurück, hat allgemein ein tolles Jahr hinter sich, findet Bold. Von daher sei das Spiel am Dienstag auch ohne Derby-Gegner etwas Spezielles, Bold nennt die Stichworte „letztes Heimspiel des FCK im Jahr 2022“ und „Flutlichtspiel“.

Dass der Gegner auch noch KSC heißt, spitze die Situation noch einmal zu. „Ein Sieg im Derby – das wäre das I-Tüpfelchen auf einem wirklich tollen FCK-Jahr“, findet Bold. Denn das sei es – unabhängig vom Ausgang des Spiels – sowieso. „2022 ist ein historisch sehr, sehr wichtiges Jahr für den Verein.“