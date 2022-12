Der Traum vom Eigenheim mit eigenem Grundstück lässt sich in Kaiserslautern gar nicht so leicht realisieren. Und das nicht nur, weil Baupreise und Zinsen steigen. Die RHEINPFALZ hat mit einem Immobilienmakler gesprochen und bei der Leiterin des Referats Stadtentwicklung nachgehakt, wie es auf dem Wohnungsmarkt aussieht.

Von Entspannung auf dem Wohnungsmarkt kann keine Rede mehr sein, sagt Bau-AG-Vorstand Thomas Bauer. Die Warteliste bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ist lang. Rund 3500 Menschen würden gerne bei der Bau AG einziehen. Vor allem für Familien und Alleinerziehende sei das Angebot derzeit nicht gerade üppig.

Die 16-jährige Leah Barsties geht in die elfte Klasse des St.-Franziskus-Gymnasiums Kaiserslautern und ist seit Mitte August 2022 zum Auslandsaufenthalt in Ohio, USA. Dort feierte sie am Wochenende mit ihrer Gastfamilie klassisch amerikanische Weihnachten – mit Süßkartoffelpüree, „Stockings“ und ganz vielen Festtagslichtern.

Zu neun Unfällen auf glatten Straßen ist es am Dienstagmorgen im Landkreis Kaiserslautern gekommen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Unberechenbare Witterung, politische Entscheidungen, die nicht auf die Region abgestimmt sind, fehlende Hofnachfolger – Jürgen Vogelgesang, Bauernvorsitzender im Kreisverband Kaiserslautern, benennt eine lange Liste von Problemen, denen sich die Landwirte stellen müssen. Zwischen Aufwand und Ertrag klaffe eine Lücke. Und nun kommt auch noch der Wolf.

Seit einem Jahr ist Ralf Schwarm als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach im Amt. In den ersten Monaten taten sich gleich mal Überraschungen auf, wie er im Gespräch mit Sabrina Zeiter verrät. 2023 werden Schwarm so manche Großprojekte wieder begegnen.