Raus aus den vier Wänden, einkaufen an der frischen Luft, Leute treffen und miteinander reden: Der Wochenmarkt auf dem Stiftsplatz, schon an ganz „normalen“ Samstagen ein ausgesprochen beliebter Treffpunkt der Lauterer, machte – Corona hin, Corona her – seinem Ruf am vergangenen Samstag wieder Ehre.

Erdbeeren, Spargel, frische Radieschen, dazu Geflügel, Käse und andere Köstlichkeiten lockten zum Einkaufen. Traumhaft sonniges Frühlingswetter machte es dazu schlicht unumgänglich, nicht mit vollen Taschen spornstreichs nach Hause zu hasten, sondern – mit Gesichtsschutz aber meistens noch ohne – auch mal stehen zu bleiben für ein Schwätzchen mit Bekannten.

Wären nicht die Schilder der Marktverwaltung gewesen, die Kunden ermahnten, selbst keine Produkte anzufassen und Abstand zu halten zum Nachbarn, dazu die Kisten und Absperrbänder vor manchen Ständen, man hätte die lästigen Einschränkungen in Zeiten der Corona-Krise glatt vergessen mögen. Höchstens, dass wie in den vergangenen Wochen üblich, nicht mehr ganz so viele Stände aufgebaut und auch etwas weniger Leute unterwegs waren.

Sehr unterschiedliche Meinungen zur Maskenpflicht

Aber das war Ansichtssache. „Vielleicht ein Tick zu voll“, kommentierte Marion Rübel im Vorbeigehen den Betrieb auf dem Marktplatz. Als Organisatorin des Marktfrühstücks an der Königstraße war die Mitarbeiterin des Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) in diesem Jahr noch nicht zum Zug gekommen. Den Einkauf von frischem Obst, Fisch und Geflügel auf dem Markt ließ sie sich am Samstag aber nicht nehmen.

In einer kleinen Gesprächsrunde machte Christine Schweigert sich Gedanken, wie die Menschen auf die Dauer mit den vielen Einschränkungen in ihrem Alltag zurechtkommen werden. Schlimm fand sie, dass sich die Krise von der Zeit her nicht verorten lasse, dass alles, was unsere Gesellschaft ausmache kaputtgehe und niemand wisse, wohin das führe.

Sarah Reeb genoss ihren Markteinkauf (noch) ohne Maske als ein Stück angenehme Normalität. „Mein persönliches Freiheitsempfinden ist massiv eingeschränkt“, erklärte sie mit Hinweis auf die ab heute gültige Pflicht, beim Einkaufen eine Maske zu tragen. Sie brauche keine Verbote, sie passe doch von selbst auf sich auf. Sie fühle sich entmündigt.

Zufriedene Stimmen erhielt die RHEINPFALZ bei einzelnen Marktbeschickern. An seinem Obst- und Gemüsestand hatte Christian Ehscheid in den vergangenen Wochen keinerlei Einschränkungen erlebt. Die Leute kämen in Scharen und seien auch sehr diszipliniert was die Distanz zum Nachbarn angehe.

„Alles ganz normal“ hieß es am Stand von Hermann Pratz, wo neben Honig und Äpfeln auch Eier und Gemüse immer gefragt sind. Manche Leute seien allerdings auch schon mal im Stress, wenn es um die Wahrung der Distanz gehe. Aufgefallen war dem Verkäufer, dass die Leute an diesem Samstag nicht mehr wie in den vergangenen Wochen besonders früh am Tag gekommen waren.

Wein gibt es von der Vinothek zum Mitnehmen

„Besser als vor der Pandemie“ läuft das Geschäft derzeit am „Schlemmerlädchen“ weil, wie Inhaber Stefan Lorig ausgemacht hat, die Leute jetzt mehr zuhause sind und dadurch mehr Zeit zum Kochen haben. Später, dessen war er sich sicher, werde das Geschäft nicht mehr so gut laufen.

Ganz ohne den beliebten „Absacker“ mit einem Glas Wein vor der „Vinothek“ am Stiftsplatz verlief auch der vergangene Markttag nicht. Die Leute standen Schlange vor dem Geschäft. Statt wie bisher üblich an Tischen im Innern und vor dem Laden, nahmen sie ihre Getränke in Plastikbechern mit nach draußen, versammelten sich um den Brunnen an der Deutschen Bank oder nahmen ganze Flaschen mit zum geselligen Beisammensein in den Hof der Stiftskirche.