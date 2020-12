Frostige Nebel-Stimmung

Die Herbsttage weichen langsam einer adventlichen Stimmung. Frostig kalt war es in den vergangenen Tagen, der erste Schnee zeigte sich. Helge Ebling hat in Erfenbach zwei „fröstelnde Blumendamen“, mit Raureif überzogen „geknipst“, wie er schreibt.

Nebelverhangen zeigt sich die „Uni-Dose“, der Verwaltungsturm der Technischen Universität Kaiserslautern auf dem Foto von Vera Teichert. „Wissenschaft im Nebel“, schreibt sie dazu. Und auch Edith Schneider hat die kühle, etwas mystisch anmutende Stimmung bei einem Spaziergang eingefangen.

In der Dämmerung am späten Nachmittag zeigt sich der runde Vollmond am Gelterswoog auf dem Bild von Gerd Kaißling.

Gemütliche Adventszeit

Ebenfalls Nebel zieht rund um den Adventskranz von Franz-Josef Klein aus Dansenberg, mit dem er eine schöne Adventszeit wünschen möchte.

Und backt da vielleicht sogar das Christkind Plätzchen? Der orange-rote Himmel bei einem „fantastischen Sonnenaufgang“ über dem Haus von Maria Wenz könnte ein Hinweis sein. Allerdings passt die Tageszeit wohl nicht ganz dazu ...

Erdnüsse fürs Eichhörnchen

Günther Pitschi hat in seinem Garten ein Eichhörnchen-Futterhaus aufgestellt. Und nachdem sich Elster und Eichelhäher „bereits kräftig bedient haben, hat sich jetzt endlich das Eichhörnchen blicken lassen“. Bei der geöffneten Futterklappe hat es die Nüsse schnell entdeckt, „einige wurden sofort geöffnet und vertilgt, andere dagegen wurden als Reserve mitgenommen“. „Da Elster und Eichelhäher sich ebenfalls bedienen, wird es uns einige Beutel Erdnüsse kosten. Als Entschädigung dürfen wir uns an dem tierischen Besuch erfreuen.“