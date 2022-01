Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon in der Mindestgröße von einem MB sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Redaktionsadresse: redkai@rheinpfalz.de.

Auch wenn es diesen Winter kaum geschneit hat, bleibt uns die kalte Jahreszeit wohl noch eine Weile erhalten. Dass sich bei den eisigen Außentemperaturen dennoch manch eine oder einer den Frühling herbeisehnt, ist nachvollziehbar. Die Wartezeit bis dahin erleichtern die Schnappschüsse unserer Leserinnen und Leser. Auch in dieser Woche waren sie wieder fleißig unterwegs.

Leserin Jacqueline Stortz ist fasziniert von der „Wehmut der Vergänglichkeit“ und mahnt zur Achtsamkeit in der Natur. „Mutter Natur beschenkt uns in jeder Jahreszeit, auch wenn es nur von kurzer Dauer ist!“ Ihr Foto zeigt filigrane Eisblumen, die der Frost auf ihre Blaustein-Terrasse gezaubert hat.

Tierisches Kennenlernen

Wachsam zeigte sich auch Gisela Klumpp-Hettesheimer mit ihren Enkelkindern beim Spaziergang am Vogelwoog. Dort trafen sie nämlich auf einen tierischen Bewohner, der scheinbar neugierig sein Gegenüber studierte. Klumpp-Hettesheimer drückte im richtigen Moment den Auslöser und erzählt: „Beidseitige Faszination von Bisam und Enkelkindern.“

Zauberhafte Perspektive

Nur im Haus zu sitzen, lohnt sich offensichtlich nicht. Sonst hätte Maria Wenz diesen faszinierenden Moment verpasst, der sich in ihrem Garten abspielte. „Bei einem Rundgang durch den Garten hatte ich das Glück, die Sonne durch den Samenstand eines Gartengrases zu fotografieren.“ Der Perspektivwechsel hat sich gelohnt: Die Sonnenstrahlen hüllen die Pflanze in ein zauberhaftes Licht.

Veredeltes Netz

Ein geschultes Auge für Details beweist Werner Gilla aus Siegelbach: „Man muss nur ein Auge dafür haben, um solche Schönheiten zu erkennen.“ Ein wahres Kunstwerk der Natur, staunt er. „Das Spinnennetz war etwa nur 15 Zentimeter groß.“ Durch den Frost wirken die klebrigen Spinnenweben regelrecht veredelt.