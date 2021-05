Das erste − und durch den neuerlichen Lockdown auch vorerst letzte − Ensemblekonzert von Mitgliedern der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern fand am Sonntag im Emmerich-Smola-Saal des SWR-Studios in Kaiserslautern statt.

Durchs Programm unter dem Titel „Frühe Meisterwerke“ führte Gabi Szarvas. Die Geiger Ulrike Hein-Hesse und Dzafer Draferi, Bratschist Benjamin Rivinius, Cellist Teodor Rusu und Günther Albers am Flügel stellten Werke von Beethoven und Zemlinsky vor.

Ludwig van Beethovens Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello A-Dur op. 18 Nr. 5 steht formal-stilistisch noch stark unter dem Einfluss von Mozart. Das wurde bereits bei den ersten Takten klar. Der kraftvolle Einsatz milderte sich zu einem innigen Tonfall ab, doch ein dunkles Motiv nahm schnell wieder einen lebhaften Ausdruck mit wechselnden Stimmungen an, die die Interpreten in subtilen Nuancen wiedergaben.

So entstand ein Klangbild, das an eine angeregte musikalische Unterhaltung erinnerte, die im Kontrast zu ruhigen, weich-besinnlichen Passagen stand. Die klassische Form traf hier auf den beginnenden romantischen Ausdruck und wurde von Beethoven immer wieder von innen her aufgebrochen. Auch der langsamere zweite Satz erinnerte an einen Dialog ohne Worte. Fragende Melodieverläufe begegneten sich in einem bewegten Klanggeflecht von durchscheinender Klarheit.

Musiker im Dialog ohne Worte

Tänzerisch-folkloristisch - teils mit kraftvoll stampfenden Rhythmen, teils mit menuetthafter Eleganz - und voll frappierender Leichtigkeit hoben die vier Musiker den neckischen Charakter des zweiten Satzes hervor. Dunkel und verinnerlicht war dagegen der Ausdruck des Andante cantabile, der sich jedoch abrupt in einem eruptiven Ausbruch entlud. Ein ungestümer Vorwärtsdrang, rhythmisch absolut sicher gestaltet, prägte diesen Satz.

Lebhaft-angeregt wirkten die leicht versetzten Themen des Schlusssatzes mit ihren subtilen Artikulationsnuancen, die sich gegenseitig „die Bälle zuspielten“. Nach und nach entwickelten die vier Streicher daraus Spannungsbögen, die sich in erregten Läufen entluden.

Eine Hommage an Johannes Brahms ist das etwa hundert Jahre später entstandene Trio für Klavier, Violine und Violoncello d-Moll op. 3 von Alexander von Zemlinsky. Zunächst dominierten weiche dunkle Celloklänge das Klangbild dieses typischen Fin-de-Siècle-Werks. Dann kristallisierte sich das Klavierthema von Günther Albers mit kraftvollem Anschlag heraus, begleitet von emphatischen Klangbögen der Geigerin Ulrike Hein-Hesse und des Cellisten Teodor Rusu.

Nachdem sie zu einem ruhigen, lyrischen Stimmungsmoment verebbt waren, setzte Pianist Albers mit kristalliner Klarheit einen neuen Impuls, den die beiden Streicher aufgriffen und weiterentwickelten, wobei sie sich allmählich immer wieder „ins Wort fielen“. Der so entstehende dramatische Entwicklungsprozess kulminierte in einer Generalpause, einem Moment der Ruhe vor dem Sturm, bevor der Satz in einem spannungsgeladenen Klavierthema endete, das von den Streichern befriedet wurde.

Romantik und Jahrhundertwende

Ganz anders war der Ausdruck des langsamen Mittelsatzes. Selbstvergessen und hingebungsvoll träumte das Klavierthema vor sich hin, schien seinen Gedanken nachzusinnen und sich in sich selbst zu verlieren. Albers gestaltete dieses Thema mit klarem und doch verhaltenem Anschlag in einer stilvollen Interpretation ohne kitschigen Schmalz.

Impressionistische und romantische Elemente trafen sich in diesem aparten farbigen Stimmungsbild, das sich jedoch noch nicht völlig aus formalen und tonalen Bezügen löste. Auch die leidenschaftlichen dunklen Streicherthemen verloren sich nach und nach in träumerischen Ausdruckswelten.

Den schnellen Schlusssatz bestimmten dagegen flirrende Violin-klänge, deren wachsende Intensität Ulrike Hein-Hesse souverän gestaltete und den ruhigen Bildern des Klaviers entgegensetzte. Noch ganz in der Tradition der Romantik stehen die virtuos interpretierten dramatischen Prozesse, in die das Werk mündet.

Für den Applaus bedankten sich die Künstler mit dem furios gespielten Presto aus Joseph Haydns Trio in C-Dur. „Wir können noch so schön üben, unterschätzen Sie nicht den Anteil, den Sie durch Ihre Präsenz und Aufmerksamkeit an unserer künstlerischen Arbeit haben“, appellierte Albers an die Besucher.