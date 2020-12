Diebe haben in der Nacht zum Sonntag in der Daniel-Häberle-Straße Weihnachtsdekoration gestohlen, wie die Polizei mitteilt. So weit, so unspektakulär. Aber die Unbekannten haben nicht irgendetwas gestohlen, nein, sie haben den Weihnachtsmann mitgehen lassen. Das wirft Fragen auf.

Der Weihnachtsmann ist weg! Gestohlen in Kaiserslautern! Zugegeben, es ist ein Weihnachtsmann aus Holz, aber trotzdem. Wer macht denn so was? Was, wenn der Weihnachtsmann jetzt seinen Job nicht erledigen kann? Was, wenn die Bewohner des Hauses jetzt keine Geschenke bekommen? Haben die Diebe darüber schon mal nachgedacht?

Der Weihnachtsmann ist 80 Zentimeter groß

Die Polizei zumindest hat sich auf die Suche nach den Langfingern gemacht und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Eine Beschreibung des Entführungs-Opfers liefern sie gleich mit: Die Figur habe vor der Tür eines Wohnanwesens gestanden, sei etwa 80 Zentimeter groß und wiege ungefähr ein Kilogramm. Die Holzstatur habe einen Wert von circa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Bleibt zu wünschen, dass der Weihnachtsmann wieder auftaucht. Und zwar vor dem 24. Dezember. Alternativ lässt sich auch auf das Christkind hoffen, traditionell übernimmt das ja den selben Job. Wenn es nicht auch vorher geklaut wird…