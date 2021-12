Sein Name ist über Kaiserslautern hinaus untrennbar mit dem Vogel- und Naturschutz verbunden. Wenn sich jemand in der Pfalz in der Vogelwelt auskennt, dann ist es Hans-Wolfgang Helb.

Insbesondere für die Stimmen der Vögel hat sich der Ornithologe einen Namen gemacht. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. „Ich bin zufrieden, und mir geht es gut“, so der langjährige Präsident der Pollichia, einem Verein für Naturforschung und Naturschutz.

Dass er nach seinen ehrenamtlichen Funktionen als Vizepräsident (1998 – 2006) und Präsident (2006 – 2015) der Pollichia im vergangenen Jahr zum Ehrenpräsidenten der Gesellschaft ernannt wurde, hat ihn überrascht und besonders gefreut. Großen Anteil hat der Biologe am Zustandekommen des Hauses der Artenvielfalt in Neustadt, in der die Pollichia ihren Sitz hat.

Mehrere Bücher geschrieben

Die Aufgabe der Pollichia, interessierte Bürger an die Artenvielfalt zu führen und mit ihr vertraut zu machen, ist auch ein Anliegen des ehemaligen Privatdozenten im Fachbereich Biologie an der Technischen Universität Kaiserslautern (1972 – 2007). Bekannt ist Hans-Wolfgang Helb für seine Vorträge und vogelkundlichen Exkursionen, die ihn in den vergangenen Jahren mit Schülern, Studierenden und Interessierten immer wieder in den südlichen Stadtwald um den Bremerhof gezogen haben. „Grasmücke und Mönchsgrasmücke haben dort ihr Revier, Buchfinken, Rotkehlchen und Waldbaumläufer.“

Besonderes Interesse zeigt er für den Gesang der Vögel. Gesungene Dialekte zu erkennen, sie hörbar und sichtbar zu machen, hat Hans-Wolfgang Helb besonders interessiert. Der naturnahen und ökologischen Entwicklung im Karlstal, um den Gelterswoog und den Vogelwoog galt seine Vorliebe. Einen Namen hat er sich als Autor mehrerer Bücher über Vögel und deren Stimmen gemacht.

Im Chor aktiv

Hans-Wolfgang Helb stammt aus Hof an der Saale in Franken. Nicht nur der Gesang der Vögel ist es, der ihn fasziniert. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth hat er lange Zeit im Chor der Stiftskirchengemeinde und im Kammerchor der Stiftskirche gesungen. Noch immer aktiv, gehört das Ehepaar der Kantorei der Versöhnungskirche auf dem Bännjerrück an. Weil Corona große Geburtstage nicht zulässt, denkt Hans-Wolfgang Helb über eine Feier im Frühjahr nach.