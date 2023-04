An diesem Wochenende, dem fünften Spieltag, fällt die Entscheidung in der rheinland-pfälzischen Dart-Landesliga. Sie bleibt spannend bis zum letzten Dart zwischen dem Dartsportclub Bandits Kastellaun und der zweiten Mannschaft des Dartvereins Kaiserslautern.

Die Bandits, am Sonntag der Gastgeber, liegen in der Tabelle mit drei Punkten vor den Lauterern. Dahinter klafft eine so große Lücke, dass Meisterschaft und Vize-Titel nur unter diesen beiden Teams ausgemacht werden. Einen guten Abschluss wünscht sich das zweite Team aus Kaiserslautern, die dritte Mannschaft des Dartclubs Nostra Dart Mus.

Gleich im ersten Spiel muss der DV Kaiserslautern II gegen den Tabellenführer und hohen Favoriten Bandits Kastellaun antreten. Hier kann schon eine erste Vorentscheidung zugunsten der Bandits fallen. Aber Kaiserslautern will durch einen Sieg nach Punkten gleichziehen. Das Spiel gegen den SV „Lila“ Lautersheim I dürfte zu gewinnen sein, und in der letzten Begegnung kann der DV auf Unterstützung aus der eigenen Stadt hoffen. Denn ihr letztes Spiel in dieser Saison ist das gegen den Dartclub Nostra Dart Mus.

Wenn der Dartverein Kaiserslautern II gegen die Bandits gewinnt und der DC Nostra Dart Mus ihnen im Anschluss die Punkte wegnimmt, kann der DV Kaiserslautern die Landesmeisterschaft einfahren. Eines ist schon vor den letzten drei Begegnungen sicher: Der Dartverein ist auf jeden Fall Vize-Meister in Rheinland-Pfalz.