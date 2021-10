Seit Freitag steht an der L388 am Ortsausgang Richtung Mehlbach an der Einmündung zum Neubaugebiet „Mehlbacher Straße“ ein Verkehrszählgerät, das den Verkehr auf der Landesstraße dokumentieren soll. Das Polizeipräsidium Westpfalz reagiert damit auf Beschwerden von Anwohnern, über die die RHEINPFALZ Mitte Juni berichtet hatte. Seit geraumer Zeit schon gibt es Klagen aus dem Neubaugebiet über Raser und Verkehrslärm. Dieser gehe vor allem von Motorradfahrern aus, die die kurvenreiche Strecke gerne befahren, sagte im Juni Anwohner Maik Böhm und forderte mehr Kontrollen. Wie schnell die Verkehrsteilnehmer auf der L388 tatsächlich unterwegs sind, soll nun das Gerät ermitteln, erläutert der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, Bernhard Christian Erfort, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Aufgrund der Vielzahl von Stellen, an denen das Verkehrszählgerät habe eingesetzt werden müssen, habe sich der Einsatz an der L388 verzögert, erklärt er. Nicht nur das Tempo werde registriert, sondern auch die Art der Fahrzeuge, die die Landesstraße befahren. „Das Gerät unterscheidet zwischen Pkw, Lkw und Motorrad“, sagt Erfort. Auch die Uhrzeit werde erfasst. Mit einer Auswertung der Daten rechnet er gegen Ende der Woche.