Ludwig Philipp Hahn war ein Dichter des Sturm und Drang. Er wurde vor 280 Jahren in Trippstadt geboren und wirkte überwiegend in Zweibrücken.

Die beiden Ritter von Hohenecken und Wilenstein begehren dieselbe Frau. Die Holde hat sich längst für den einen entschieden. Der andere entführt sie, bereut die Freveltat und bringt sich um. Das ist die erschröckliche Geschichte der Tragödie „Robert von Hohenecken“, geschrieben von Ludwig Philipp Hahn. Der Dichter des Sturm und Drang wurde am Sonntag vor 280 Jahren in Trippstadt geboren.

Die Literatur des Sturm und Drang vertritt laut Lehrbuch „das Ideal eines unabhängigen, sich selbst verwirklichenden Individuums“. Nachdem die Aufklärung vor allem die Vernunft gepredigt hatte, setzten die Autoren der neuen, um 1765 aufkommenden Strömung auf starke Gefühle. Wegen der „Verherrlichung des ,Originalgenies´ als Urbild des höheren Menschen und Künstlers“ wird die Epoche auch als „Genieperiode“ bezeichnet. Es geht um gesellschaftliche Konflikte, vor allem um Freiheitskampf, auch um Empfindung, um Natur und Natürlichkeit.

Genau das meint der Dramatiker Ludwig Philipp Hahn, wenn er in der Vorrede zu seinem „Robert von Hohenecken“ schreibt: „Was nützt mir aufm Theater leichte blumige Poesie ohne That und Kraft? Ich will Menschen sehen, handeln sehen, wahre Menschen, keine künstliche Narren, keine gemahlte Puppen.“ Das klingt kühn und gewagt, ja revolutionär. Es war mutig. Der Stückeschreiber, Dichter, Journalist, Buchdrucker und -händler war lange Jahre Staatsbeamter.

Beamter, Buchhändler und Journalist

Er wurde am 22. April 1746 als Sohn des protestantischen Pfarrers von Trippstadt geboren. Nach einem Studium in Göttingen versuchte er zunächst vom Schreiben zu leben. Als das Vorhaben scheiterte, nahm er 1776 eine Anstellung am Hof des Herzogs Carl August von Pfalz-Zweibrücken an. Hahn heiratete eine Zweibrückerin, wechselte 1780 in die Finanzverwaltung und war zeitweilig ins elsässische Lützelstein (La Petite-Pierre) abgeordnet, einem französischen Lehen der Pfälzer Herzöge.

Ab 1785 war er außerdem Herausgeber einer dreimal wöchentlich erscheinenden Zeitung, die von Korrespondenten in ganz Europa und den USA beliefert wurde. In dem überregional ausgelieferten Blatt wagte der Pfarrerssohn aus dem Pfälzerwald sogar politische Kommentare. Als Teilhaber der „Hahn’schen privilegierten Buchdruckerei und Buchhandlung“ in Zweibrücken verlegte er die Schriften der französischen Aufklärer Voltaire, Rousseau und Montesquieu. „Gedichtet hat er nur in Nebenstunden“, schrieb 100 Jahre später der Literaturwissenschaftler Erich Schmidt.

„Pathologie der Geniezeit“

Der belesene Berliner lässt in der „Allgemeinen deutschen Biografie“ kaum ein gutes Haar am Pfälzer: „Grelle Farben, viel Lärm, pöbelhafter Naturalismus, unsinnige Hyperbeln täuschten manche Zeitgenossen über sein Unvermögen, das allenfalls ein leichtes Singspiel (,Wallrad und Evchen’, 1782) zu Wege brachte.“ Hahns Dichtung war für Schmidt „ohne Beruf (-ung) und Erfolg. Sein Dichten gehört in die Pathologie der Geniezeit.“

Theaterstücke und Gedichte

Zu seinen Lebzeiten erhielt Ludwig Philipp Hahn immerhin Kritikerlob für seine Stücke. Wie Wilhelm Lindemann in seiner „Geschichte der deutschen Literatur“ von 1898 schreibt, galt Hahn zwar zu „seiner Zeit als talentvoller Nachahmer Goethes“, offenbare aber eine „Lossagung von dramatischen Regeln (sowie) Willkürlichkeit in Charakteren und Scenen“. Lindemann weiter: „Wert hat nur seine ,Kunigunde´, eine einfach und ergreifend geschriebene fatalistische Novelle.“ In der „Tragischen Geschichte“ geht es um zwei Kinder, die aus Furcht die heimkehrende Mutter nicht einlassen und auf der Kellertür in den Tod stürzen.

Auch dem Trauerspiel „Karl von Adelsberg“ (1776) – eine machthungrige Gräfin tötet zunächst den siechen Gatten und dann sich selbst – unterstellte die Literaturkritik des 19. Jahrhunderts: „Es schwelgt im Grässlichen.“ Das Opus „Zill und Margreth“ (1781) trägt den Untertitel „Eine Ballade aus den Werken des Westricher Bänkelsängers“.

Es ist unklar, ob die Bühnenstücke des Zweibrücker Buchhändlers zu dessen Lebzeiten überhaupt aufgeführt wurden. Zudem verliert sich seine Spur in den Jahren nach der Französischen Revolution, in deren Verlauf der Herzog ins rechtsrheinische Mannheim flüchtete. Hahn-Hasser Erich Schmidt schreibt von „unruhigen, nicht aufgehellten Jahren“. Er blieb jedenfalls im Zweibrücken und starb dort 1814, vier Wochen vor seinem 68. Geburtstag.

Doktorarbeit einer Lautererin

Der Germanist Richard Maria Werner veröffentlichte 1877 in Straßburg eine recht gehässige Monografie über den Dichter als „Beitrag zur Geschichte der Sturm-und-Drang-Zeit“. Die Kaiserslauterin Irene Nehls widmete Hahn 1988 ihre Doktorarbeit unter dem Titel „Pfälzer Sturm und Drang“.

Die endgültige Wiederentdeckung des Vergessenen steht noch aus, lässt sich aber mühelos bewerkstelligen: 2018 kam ein Nachdruck seiner Gedichte auf den Markt. Im Folgejahr gab der Literaturwissenschaftler Gregor Babelotzky die „Sämtlichen Dramen“ heraus.