Vier Unfälle auf der Autobahn haben am Dienstagvormittag zu massiven Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Mannheim gesorgt. Erst am frühen Nachmittag konnte der Verkehr wieder ungehindert rollen. Verletzt wurde beiden Unfällen laut Polizei niemand ernsthaft.

Die heiß diskutierte Gaspreiserhöhung ist Ende September endgültig bei den Haushalten und SWK-Kunden in Kaiserslautern angekommen. Bei vielen Verbrauchern sitzt der Schock tief über die neu berechneten Abschlagszahlungen. Dabei ist das letzte Wort über die genaue Höhe längst nicht gesprochen.

1945 haben sie Kaiserslautern kampflos eingenommen und kurz darauf wieder verlassen. 1951 sind sie dann gekommen, um zu bleiben: amerikanische Streitkräfte. Am 21. März fiel um 21 Uhr in der „Nacht der Millionen“ der Startschuss für den Goldenen Westen. Ein weiterer Teil unserer Serie „Die Amerikaner und wir“.

Um das Thema Sterben und Tod dreht sich am Samstag, 1. Oktober, der Tag der Palliativmedizin in der Stadthalle Landstuhl.

Rücksichtsloses Fahrverhalten, Tempoüberschreitungen und Verkehrslärm können zu einem Ärgernis für Anwohner werden. So ergeht es Tanja Zannini, die seit zwei Jahren in der Vogelwoogstraße wohnt und täglich Raser vor ihrer Haustür beobachtet – und die nehmen besonders gerne eine bestimmte Abkürzung.

Alte Liebe rostet nicht: „Es gibt einige in unserem Club, die fahren ihr ,Schätzchen“ nur bei Sonnenschein aus der Garage. Für mich ist das an erster Stelle ein Nutzfahrzeug, das manchmal richtig hart hergenommen wird – an zweiter Stelle eine ziemlich große und zeitaufwendige Spinnerei“, meint Peter Cornelius lachend über seinen Unimog.