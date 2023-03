Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der überragende Spieler in der Verbandsligapartie zwischen dem TuS Hohenecken und dem SV Rülzheim war Sergen Tok. Der TuS-Stürmer sprühte nur so vor Spielfreude und war am 5:1-Sieg seiner Mannschaft mit drei Treffern beteiligt.

„Es hätte nicht besser laufen können“, kommentierte Sergen Tok seinen Auftritt im vorletzten Spiel der Abstiegsrunde. Es waren aber nicht nur die drei Tore, die der 25 Jahre