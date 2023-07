Letzte Ruhe in einer Urnenwand? Das ist in Kaiserslautern nicht möglich. In seiner jüngsten Sitzung erteilte der Stadtrat einem in diese Richtung gehenden Pilotprojekt für zwei Friedhöfe in den Ortsteilen eine Absage. Der Trend bei Bestattungen ist dennoch eindeutig, auch in Kaiserslautern.

Es ist nicht von der Hand zu weisen: In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Anzahl der traditionellen Erdbestattungen im Sarg deutlich abgenommen – zugunsten einer Beerdigung in einer Urne. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Stadt rund ums „Friedhofs- und Bestattungswesen“ vorgelegt hat. Wurden im Jahr 1999 noch mehr als 80 Prozent der Verstorbenen im Sarg beerdigt – der Anteil der Urnenbestattungen lag damals bei unter 20 Prozent – , hat sich dieses Verhältnis in den vergangenen 20 Jahren fast komplett gedreht. Rechnet man die Bestattungen im 2012 eröffneten Bestattungswald hinzu, beträgt das Verhältnis Sargbestattungen – Urnenbeisetzungen derzeit etwa 25 zu 75. Drei Viertel der Verstorbenen im Stadtgebiet findet ihre letzte Ruhe demnach in einer Urne. „Bei der Entwicklung der Beisetzungszahlen liegt die Stadt Kaiserslautern im bundesweiten Trend“, heißt es dazu in dem von der Stadt vorgelegten Bericht. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den beiden Bestattungsformen herrschte im Jahr 2010, seitdem verschob sich das Verhältnis zugunsten der Urnenbeisetzungen.

Diesem eindeutigen Trend folgend, wurde für die Friedhöfe in Erzhütten und Siegelbach Urnenwände ins Gespräch gebracht. Einer Umsetzung des als Pilotprojekt apostrophierten Vorhabens erteilte der Stadtrat Ende Juni allerdings eine Absage. Damit folgte das Kommunalparlament einer Empfehlung der Verwaltung.

Urnenwände auf allen Friedhöfen kosteten 750.000 Euro

In der Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung war die Verwaltung von Kosten in Höhe von 750.000 Euro für Urnenwände auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet ausgegangen, wovon rund eine halbe Million Euro für eine entsprechende Wand auf dem Hauptfriedhof geschätzt wurden. Neben diesem finanziellen Aufwand hatte die Verwaltung offenbar auch Bedenken, dass Urnenwände den Charakter der Friedhöfe verändern könnten, und zwar deshalb, weil dann in die Höhe gebaut würde und somit weitere Flächen nicht genutzt werden. „Dies würde zu einer weiteren Steigerung der städtischen Grünflächenunterhaltung führen und das Friedhofsbild der Lücken weiterhin ansteigen lassen“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage.

„Einhergehend aus der bisherigen Entwicklung muss man über weitere mögliche Beisetzungsformen nachdenken“, räumt die Verwaltung ein, allerdings sollten die neuen Formen „eine sinnvolle Entwicklung der Friedhofsanlagen unterstützen“. Wörtlich ist in der Vorlage von „Baum- und Wiesengräbern“ die Rede, die auch in Verbindung mit Findlingen umgesetzt werden könnten. „Gerade auf dem 55 Hektar großen Areal des Hauptfriedhofes würden sich Beisetzungsformen in einer parkähnlichen Umgebung anbieten“, urteilt die Verwaltung.

„Die Einführung dieser Bestattungsformen würde das ausgeprägte Bild des jeweiligen Friedhofes erhalten beziehungsweise bewahren“, heißt es abschließend aus dem Rathaus.

Daten und Fakten

In Kaiserslautern gibt es elf kommunale Friedhöfe, der größte ist der Hauptfriedhof im Osten der Stadt mit rund 27.500 Grabstellen. Der Hauptfriedhof ist etwa 55 Hektar groß und hat einen parkähnlichen Charakter. In den Stadtteilen gibt es weitere neun Friedhöfe mit rund 7000 Grabstellen, die sich auf eine Fläche von etwa 15 Hektar verteilten. Dazu kommt noch der Bestattungswald „Ruheforst Kaiserslautern“, der gut 1100 so genannte Ruhebiotope hat, was unter dem Strich etwa 14.000 potenziellen Grabstellen entspricht. Für den Unterhalt der Anlagen ist das Referat Grünflächen zuständig, darunter fallen die rund 70 Hektar der Friedhöfe mit mehr als 6000 Bäumen, dazu kommt noch der Ruheforst mit einer Fläche von etwa 42 Hektar. Fast 40 Mitarbeiter, eingeteilt in fünf Arbeitsgruppen, kümmern sich um die Anlagen und die Bestattungen. Quelle: Stadtverwaltung