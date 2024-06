Wie der Tennisverband Pfalz im Hintergrund bastelt, damit möglichst viele Spieler in der Medenrunde starten können, erklärt Thomas Knieriemen, Geschäftsführer des TV Pfalz. Und er verrät, warum es für ihn kein besseres Hobby gibt.

„Die Medenrunde oder wie ich sie nenne Mannschaftswettkampfrunde ist ein Kernprodukt in der Verbandsstruktur“, sagt Thomas Knieriemen. Der Geschäftsführer des Tennisverbandes Pfalz kennt nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis ganz gut. Er greift selbst regelmäßig zum Schläger, ist in diesem Jahr altersbedingt in die Altersklasse Herren 65 des TC Rot-Weiß Kaiserslautern gewechselt, tritt in der Verbandsliga an und kennt die Seite der Vereine und Spieler genauso gut wie die des Tennisverbandes. Er beobachtet, wie sich die Landschaft verändert und damit auch die Bedürfnisse, was das Melden von Tennismannschaften betrifft.

„Wir reagieren auf die Entwicklungen und die Wünsche der Vereine und versuchen das bestmöglich zu gestalten, damit die Vereine, die wir haben, mit dem vorhandenen Spielermaterial möglichst viele Mannschaften melden können“, erklärt Knieriemen im Gespräch mit der RHEINPFALZ, warum sich in jedem Jahr so manches ändert.

Ein Spieler, zwei Vereine

Eine der Folgen sind beispielsweise die Spielgemeinschaften, die seit ein paar Jahren erlaubt sind. Vor zwei Jahren wurde außerdem eingeführt, dass Spieler in zwei Vereinen spielen dürfen, wenn sie dort in unterschiedlichen Altersklassen starten. „Zum Beispiel könnte ein 30-Jähriger beim einen Verein bei den Aktiven antreten und bei einem anderen Verein bei den 30ern“, erläutert der Geschäftsführer. Auf Wunsch der Vereine wurde auch die Regelung gelockert, wann ein Spieler für unterschiedliche Mannschaften spielen darf. Ursprünglich durfte er nicht am selben Spieltag zweimal ran, jetzt darf er nur nicht am selben Kalendertag anderswo aushelfen, „damit die Vereine flexibler sind“, wie Knieriemen erklärt.

Was die Planung für diese Runde etwas durcheinandergewirbelt hat, war beispielsweise, dass bei den Herren 30 in der B-Klasse zwei Tage vor Beginn Mannschaften abgemeldet wurden und die Gruppen neu zusammengestellt und die Spielpläne neu geschrieben werden mussten. Doch der Geschäftsführer kann nachvollziehen, wie das zustande kommt, „durch Erkrankungen, Verletzungen von Spielern“. Verletzungen seien zwar nicht so häufig wie im Fußball, aber wenn es darum geht, genug Spieler für die Mannschaft zu finden, könne es schon problematisch werden. „Bei Sechsermannschaften braucht man acht bis zehn Spieler, um über die Runde zu kommen, bei den Vierern mindestens fünf bis sechs.“

Antreten auch in Unterzahl

Antreten könnten Teams auch in Unterzahl, bei den Sechsern mit vier, bei den Vierern mit drei Spielern. „Die Punkte sind dann aber natürlich verloren.“ Der Trend gehe deswegen oft zu Vierermannschaften. Einer Spielart, die Knieriemen persönlich nicht so mag. „Der Vorteil der Sechsermannschaft: Da sind nicht alle Spiele gleichzeitig. Man kann auch mal bei den anderen zuschauen, sich gegenseitig coachen.“ Doch sei diese Art zu spielen natürlich zeitaufwendiger. „Mit Essen dauert das schon mal von 10 bis 18 Uhr.“

Das mit dem Essen und dem Gemeinschaftserlebnis sei wichtig im Tennis. „Es gehört einfach dazu, dass der Sieger und die unterlegene Mannschaft hinterher zusammen an einem Tisch sitzen. Das hat auch einen psychologischen Effekt, auf den auch schon bei den Jugendmannschaften Wert gelegt wird. Sie sehen, dass wir fair mit dem Gegner umgehen. In 99 Prozent der Fälle werden die Spiele unterhalb der Ober- und Verbandsliga ohne Schiedsrichter ausgetragen. Und sie laufen absolut fair ab. Das begeistert mich immer wieder“, erzählt der 65-Jährige.

Der Gast wird eingeladen

Dass die Heimmannschaft den Gegner bei den Spielen der Medenrunde einlädt, sei selbstverständlich. „Es gibt keine Regel dafür, aber wir wollen diese Tradition aufrechterhalten.“ Was sich das Heimteam einfallen lässt, sei sehr unterschiedlich. „Es beginnt mit dem Sprudelkasten für die Spieler, das Essen kann von belegten Brötchen über Kuchen und Obst, zum Teil schon vor dem Spiel, manchmal einem Frühstück, bis hin zum Essen danach, manchmal auch beim hauptamtlichen Gastronomen des Clubs reichen. Die Heimmannschaft bezahlt, die Spieler teilen sich die Kosten in der Regel untereinander auf. Manchmal, aber eher selten, gibt auch der Verein was dazu.“

Seit Anfang Mai wird in einzelnen Klassen bereits gespielt. Zwei Teams aus Kaiserslautern treten in der Regionalliga an, zwei in der Süd-West-Liga. Die Damen des TC Rot-Weiß Kaiserslautern und des Park TC KL-Siegelbach starten in der Oberliga, die Herren des TC Rot-Weiß spielen Oberligatennis. Auch bei den Altersklassen mischen die Mannschaften aus der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern kräftig mit und sind hochklassig vertreten. Bei den Herren 65 und 70 gibt es im Einzelbereich einen Engpass, den der Geschäftsführer aber gut erklären kann: „Da spielen viele lieber im Doppelwettbewerb. Wegen der Geselligkeit, weil sie da nicht mehr so rennen müssen und weil es mehr Spaß macht.“

Bei den Herren 75 des TC Rot-Weiß ist das anders, da ist der Ehrgeiz hoch und die Liga auch: Sie treten in der Regionalliga an, haben bisher eine 0:6-Niederlage eingesteckt und ein 3:3-Unentschieden erarbeitet. Knieriemen traut der Truppe einiges zu, bei der auch Spieler mit künstlichem Knie und neuen Hüften antreten. „Das sind alles alte Haudegen, alte Kämpfer und erfahrene Mannschaftsspieler, die kämpfen sich da durch“, ist er überzeugt.

Jugendtraining mit „Uzo“

Im Jugendbereich, wo andere Sportarten über mangelnden Zulauf und Nachwuchsmangel klagen, läuft es beim Tennisbund Pfalz, der versucht, dem Trend entgegenzuwirken. Das Projekt Jugendtennis wurde gestartet mit Jüngstentraining und Jüngstenturnieren. Spieler von der U8 bis zur U12 treten gegeneinander an, mit speziellen Bällen und Schlägern mit unterschiedlichen Größen. 2023 wurde eine Verbandstrainerstelle für die Jüngsten geschaffen, „und wir haben einen regen Zuspruch“, berichtet Knieriemen. Anfangs hätten die Vereine „Angst gehabt, dass die Kinder weggehen, wenn sie beim Verbandstrainer trainieren“. Doch Uzeir Imamovic konnte sie vom Gegenteil überzeugen. Knieriemen: „Uzo ist sehr kommunikativ, geht auf die Vereine zu und erklärt ihnen, dass wir genau das nicht wollen. Die Spieler sollen bei ihrem Verein bleiben und zusätzlich Verbandstraining bekommen.“

Jetzt tummeln sich auf den Tennisplätzen der Region alle Altersklassen, von Dreijährigen bis zu einem 95-Jährigen. Knieriemen liebt genau das an seinem Sport, dass man ihn im Freien betreiben kann – und das ein Leben lang. Dass er jetzt bei den 65ern antritt, kann er selbst noch nicht so ganz glauben und muss sich erst daran gewöhnen. „Die spielen immer mittwochs und ich muss mir jetzt für die Spiele Urlaub nehmen.“