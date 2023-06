Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nils Knosala aus Kaiserslautern hatte einen großen Traum. Das 19-jährige Offensiv-Talent, zuletzt bei den A-Junioren des FK Pirmasens am Ball, wollte in den Vereinigten Staaten studieren und sich im College-Team der Uni beweisen. Das Stipendium dafür hat er längst in der Tasche. Doch der Traum ist geplatzt. Vorerst zumindest.

„Freshman“ nennt man an US-amerikanischen Colleges die Erst- und Zweitsemester. Spätestens im August wollte auch Nils Knosala einer von ihnen sein. Mit dem Abi in der Tasche war