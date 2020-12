Lukas Bischoff, Nachwuchstalent der Triathlonabteilung des 1. FC Kaiserslautern, hat einen besonderen Wunsch, nachdem er sportlich im Corona-Jahr 2020 eine Veränderung durchgemacht hat. Als Triathlet gestartet, hatte er durchaus Vorteile, konnte – abgesehen vom Schwimmen – die Lauf- und Radsporteinheiten ohne Probleme absolvieren. „Ich hatte da schon Vorteile in letzter Zeit“, erzählt Bischoff, der sich aber inzwischen auf das Zeitfahren verlegt hat. „Mein Training besteht mittlerweile zu 80 Prozent aus Radfahren. Da kann ich so viel trainieren, wie ich will“, sagt der FCK-Athlet, dem nur das Gruppentraining in großen Teilen abhanden kam. „Nach einem Jahr Wettkampferfahrung im Triathlon habe ich gefunden, was zu mir passt“, berichtet Bischoff, der sogar fast mal den Sprung auf den Betzenberg als Fußball-Torhüter zu den Junioren schaffte. „Im Radfahren habe ich einfach das größte Potenzial“, fügt er an.

Seine Ziele sind ambitioniert, aber nach den Erfolgen in diesem Jahr durchaus realistisch. Nach dem dritten Rang bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Zeitfahren in diesem Jahr in Einhausen, bei dem er nur Moritz Kärsten und Tim-Oliver Kolschefsky (beide RSC Linden) den Vortritt lassen musste, hofft er auf den großen Sprung und will sich neben dem Kampf gegen die Uhr auch auf Ein-Tages-Klassiker konzentrieren.

„Ich wünsche mir die Möglichkeit, bei einem ambitionierten Team zu starten“, beschreibt Bischoff seinen großen Wunsch für die Zukunft. Dennoch will er das Schwimmen und Laufen beibehalten. „Schwimmen tut mir extrem gut. Auch Laufen ist als Ausgleichssport gut“, sagt Bischoff, der auch hofft, dass im kommenden Jahr wieder die Wettkampfsituation vorzufinden ist, wie er diese aus dem Jahr 2019 im Triathlonbereich kennen lernte.

Die Serie

In der Rubrik „Mein Wunschzettel“ schildern Sportler aus allen möglichen Bereichen jeden Tag in der Adventszeit, was sie sich gerade jetzt wünschen.