Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt im Verbandspokal gegen den nächsten Verbandsligisten. Wer die nächsten Gegner sein könnten.

Aus drei mach eins. Mit dem 1. FC Kaiserslautern hat es lediglich der (noch) klassentiefste Verein aus der Region ins Halbfinale um den Frauen-Verbandspokal geschafft. Das Aus kam hingegen für den SV Kottweiler-Schwanden sowie – relativ überraschend – auch für den SC Siegelbach.

SV Bretzenheim – SC Siegelbach 1:0 (1:0)

Der Regionalligist aus dem Lauterer Stadtteil war am späten Sonntagnachmittag als Favorit zum Verbandsligisten SV Bretzenheim in die Landeshauptstadt gereist, kassierte dort aber ganz schnell – Maike Ludin traf schon in der vierten Minute für den SVB – einen Gegentreffer. Trotz teilweise großer Feldüberlegenheit konnten die Siegelbacherinnen den Gegentreffer nicht mehr egalisieren. Größere Torchancen blieben nämlich aus, so dass der SCS letztlich im Viertelfinale die Segel streichen musste.

SV Kottweiler-Schwanden – Wormatia Worms 0:3 (0:2)

Auch der SV Kottweiler-Schwanden hatte sich durchaus Hoffnungen gemacht, in die Vorschlussrunde einziehen zu können.

Bis zur 37. Minute stand es im Duell mit dem Regionalligisten aus der Nibelungenstadt noch 0:0, ehe Nele Villing per Kopf die Führung für die Wormserinnen markierte. Nur gut fünf Minuten später erhöhte Maileen Mößner mit einem berechtigten Strafstoß auf 0:2. Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel brachte ein Platzverweis für die Gäste – Eljesa Spahiu sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte – die Hausherrinnen zurück ins Spiel. Trotz aller Bemühungen wollte ihnen aber kein Treffer gelingen. Im Gegenteil: Mit ihrem zweiten Treffer stellte Villing (75.) den Endstand her.

1. FC Kaiserslautern – FC Phönix Bellheim 3:0 (1:0)

Mit dem FC Phönix Bellheim schaltete der FCK binnen einer Woche den zweiten (klassenhöheren) Verbandsligisten aus. Dabei schienen die FCK-Verantwortlichen in der Kabine jeweils die richtigen Worte gefunden zu haben, denn schon in der dritten Minute brachte Isabell Schehlmann die roten Teufelinnen in Front. Und auch der zweite Abschnitt war noch gar nicht alt, als Tiara Reinshagen auf 2:0 für ihre Farben erhöhte. Mit dem dritten Treffer, erzielt von Sude Naz Demir (82.), war dann endgültig die Entscheidung für den souveränen Tabellenführer der Landesliga und designierten Verbandsliga-Aufsteiger gefallen, der im Halbfinale dann Heimrecht gegen Bretzenheim, Worms oder den Sieger des noch ausstehenden Viertelfinales zwischen Breitenthal und Ober-Olm hat.