Demnächst geht es mit dem Trend- und Funsport Club (TFC) auf Schatzsuche. Am Sonntag, 17. März, veranstaltet der TFC von 11 bis 14 Uhr in den Sporthallen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bertha von Suttner am Schulzentrum Süd sein jährliches Spielfest.

Bereits seit zehn Jahren organisiert der TFC Kaiserslautern zusammen mit anderen Vereinen jährlich Spielfeste, die einer bestimmten Thematik folgen. Dabei steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Egal ob Weltraum, Dschungel oder Baustelle: Die Kinder sollen in lockerer Atmosphäre vor allem Spaß haben. Die Bewegungsstationen werden dabei nach einem bestimmten Motto geplant und passend aufgebaut. Das Motto für dieses Jahr lautet „Auf zur Pirateninsel“. Dabei dreht sich alles rund um Piraten und versteckte Schätze. In zwei Sporthallen und an insgesamt elf Stationen am Schulzentrum Süd in der Bertha von Suttner-Gesamtschule sollen sich die Besucher kostenlos und ohne Voranmeldung austoben können.

Spaß steht im Vordergrund

Bei den Stationen steht der Spaß an Bewegung an erster Stelle. Es geht also weniger um konkrete Sportarten. So besteht die Station „Schatzsuche“ aus einem Bewegungsparcours. Sobald dieser bewältigt ist, müssen die Teilnehmer in ein Bällebad eintauchen, um den Schatz darin zu bergen. Bei der Station „Fässer rollen“ versucht jeder Teilnehmer, ein Kunststofffass als Erster ins Ziel zu rollen. Beim „Takelageklettern“ geht es darum, wer der Schnellste ist. Die Geräte werden von der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule bereitgestellt.

Die Veranstaltung soll hauptsächlich Kinder im Alter von vier bis elf Jahren ansprechen. Aber auch sämtliche anderen Altersgruppen – Jugendliche, Erwachsene und Senioren – sind eingeladen, sich an den verschiedenen Stationen zu versuchen. Insgesamt rechnet Andreas Ullrich vom TFC für den Sonntag mit etwa 500 bis 600 Besuchern.

Neun Vereine sind dabei

Hinter dem Abenteuerland steht in diesem Jahr ein Netzwerk von insgesamt neun Vereinen – darunter der Badminton-Verein Kaiserslautern, die FCK-Hockeyjugend und die Junge Lebenshilfe. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung wird von Oberbürgermeisterin Beate Kimmel übernommen. Bei den Bewegungsstationen sollen die Kinder natürlich auch sicher sein. Deswegen hat das Netzwerk der verschiedenen Vereine mehr als 80 Übungshelfer, -leiter und Trainer aus den eigenen Reihen bereitgestellt, die aufpassen, dass sich niemand wehtut.

Für das nächste Jahr gibt es laut Andreas Ullrich, dem stellvertretenden Vorsitzenden des TFC Kaiserslautern, schon Ideen. Unter anderem sei vorgesehen, die nächste Veranstaltung erneut in der IGS Bertha von Suttner abzuhalten. Mit der konkreten Planung und der Mottofindung werde man wohl im Sommer dieses Jahres beginnen.