Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim SV Steinwenden hat man mit viel Euphorie das Training aufgenommen und blickt mit großer Vorfreude der neuen Saison in der Verbandsliga Südwest entgegen. Dabei vertraut der Verein weiterhin auf sein Konzept und setzt auf hungrige Nachwuchstalente. Cheftrainer Daniel Meisenheimer hat klare Vorstellungen, was er mit seinem Team erreichen will.

Das Team von Cheftrainer Daniel Meisenheimer wurde im Vorjahr als Abstiegskandidat gehandelt. Es gelang seiner Mannschaft aber nicht nur die großen Favoriten in den direkten Spielen zu ärgern.