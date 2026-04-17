Der SVM ist zurück im Rennen um den Klassenverbleib. Sieben Punkte in drei Spielen haben neuen Mut gebracht. Am Sonntag (15 Uhr) soll die Serie ausgebaut werden.

„Die Mannschaft lebt“, sagt Morlauterns Trainer Daniel Graf und bringt damit die Lage seines Teams in dieser entscheidenden Saisonphase auf den Punkt. Vorbei ist die Zeit der langen Niederlagenserie, in der die Tage des SV Morlautern in der Verbandsliga bereits gezählt schienen. Scheinbar unaufhaltsam taumelte das Team dem Abstieg in die Landesliga entgegen. Aber die Auswärtspartie bei der TSG Bretzenheim brachte die Wende. Mit 2:1 gewannen die Morlauterer und verschafften sich damit das so lange vermisste Erfolgserlebnis.

Der Sieg in Bretzenheim war kein Strohfeuer – das zeigte das Derby gegen den SV Steinwenden. Der SV Morlautern legte nach, setzte sich mit 2:0 durch und nahm damit Revanche für die bittere Niederlage in der Vorrunde. In dem anschließenden Duell mit dem Lokalrivalen TuS Hohenecken konnte die Siegesserie zwar nicht fortgesetzt werden, doch das Unentschieden empfanden die Morlauterer nicht als Rückschlag. Sie waren zum dritten Mal in Folge ungeschlagen geblieben und hatten einen Punkt geholt. Getrübt wurde das durch die Rote Karte gegen Justin Smith. Die hatte der Morlauterer Abwehrspieler nach einem Foul an Sergen Tok gesehen.

SVM legt Einspruch ein

Die Strafe für Smith traf den SV Morlautern wie ein Schock – vier Wochen Sperre. „Wir haben Einspruch eingelegt“, berichtet Graf. Mit Erfolg. Die Strafe wurde auf drei Wochen gemildert. Aufgrund dieses harten Urteils muss der Morlauterer Trainer auf einen wichtigen Spieler verzichten. Das macht die Aufgabe im Abstiegskampf nicht leichter. Mit Blick auf die Tabelle sagt Graf: „Wir haben Tuchfühlung.“ Sein Team steht weiterhin auf dem 14. Platz. Doch der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt „nur“ noch vier Punkte.

Um einiges besser sieht die Lage für Eintracht Bad Kreuznach aus. Die Mannschaft hat neun Punkte mehr auf dem Konto als die Graf-Truppe und steht auf einem sicheren Mittelfeldplatz. Dass die Eintracht gut in Form ist, zeigte sie am vergangenen Wochenende, als sie den SV Steinwenden mit 6:1 besiegte. Der SV Morlautern muss sich auf einen selbstbewussten Gegner einstellen, der auf Revanche für die Hinspielniederlage aus ist.

Beim SV Steinwenden ist derweil am Sonntag Wiedergutmachung für den Auftritt am vergangenen Wochenende angesagt. Da hatte der SVS im ersten Spiel von Daniel Meisenheimer als Nachfolger des zurückgetretenen Trainers Sascha Hammann in Bad Kreuznach – vor der Partie nur zwei Punkte vor Steinwenden – die oben erwähnte heftige 1:6-Niederlage einstecken müssen. Vor allem in der ersten Halbzeit lief gar nichts: 0:5 lag der SVS nach 45 Minuten bereits zurück.

Steinwenden auf Abstiegsplatz

Doch nicht nur Wiedergutmachung ist im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfB Bodenheim angesagt. Ein Sieg gegen das Tabellenschlusslicht (13 Punkte) muss Pflicht für Steinwenden im Kampf gegen den Abstieg aus der Verbandsliga sein. Denn mit 24 Zählern liegt Steinwenden gleichauf mit dem Tabellen-13., dem FK Pirmasens II, der derzeit auf dem ersten Abstiegsrang steht.