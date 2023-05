Zu einem bis zu dreistündigen Stromausfall kam es am Mittwoch um 23.18 Uhr in Teilen der Kreise Kaiserslautern und Südwestpfalz. Ein Kabeldefekt habe zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke geführt , teilten diese auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Ursache werde aktuell technisch überprüft. Während der Strom in den meisten Orten nur einige Minuten wegblieb, waren Teile von Krickenbach, Linden, Queidersbach, Trippstadt, Langensohl, Schopp, Stelzenberg und Bann zwischen zwei Stunden und 19 Minuten und bis zu rund drei Stunden unversorgt.