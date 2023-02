Seit Freitagmorgen ist das Nest auf dem Dach der protestantischen Kirche in Mackenbach wieder besetzt. Ob es der Storch aus dem vergangenen Jahr ist, konnte am Freitag noch niemand sagen. Etwas „betröbbelt“ sitzt er noch in seinem Nest. Nieselwetter und der eine oder andere Narr, der noch nicht ganz mit der „Altweiberfastnacht“ abgeschlossen hatte und an der Kirche vorbeilief, waren wohl keine Erheiterung für den Vogel. Eine Anwohnerin verrät, dass auch im vergangenen Jahr um diese Zeit ein Storch zurück in das Mackenbacher Nest kam. Bleibt nun nur zu hoffen, dass der aktuelle Besucher sich bei der Nestreinigung und Renovierung nicht von den Helau-Rufen und dem „Humba Täterä“ stören lässt und wieder wegfliegt.