2024 sind es schon volle 30 Jahre, in denen die Vollgas-Rocker von Ohrenfeindt auf der Bühne stehen. Am Freitag holten die drei bärtigen Hamburger aber erst mal ihre 25-Jahre-Jubiläumsshow in Kaiserslautern nach.

Es war mal wieder ein wahres Fest der Vollgas-Rock-Schmiede in der Kammgarn: laut, dreckig, brutal und verdammt gut. Es war nur noch ein ebenso gutes Vorprogramm nötig, um das Ganze perfekt zu machen: Und siehe da, die St.-Pauli-Rocker hatten tatsächlich eine Künstlerin ins Boot geholt, die eine spektakuläre Pre-Show ablieferte. Seraina Telli heißt sie. Eine Schweizer Singer-Songwriterin mit einer Knaller-Stimme! Metal-Heads kennen sie vielleicht noch als ehemalige Frontfrau der Heavy-Metal-Frauenpower-Clique Burning Witches. Seit 2019 ist sie jedoch solo unterwegs. Und ihre Stimme hörte man am Freitag schon von draußen über das Gelände röhren. Im Inneren füllte das Volumen dieser Stimme jede Ecke aus.

Nach dem Vorprogramm waren alle im Raum bereit für ordentlich viel Trommelfell-Geschnetzeltes nach St.-Pauli-Art. Und das wurde geliefert: „Motor an“, anschnallen – oder eben nicht, für den Extra-Kick – und losgerattert mit der „Roggenrohl“-Harley des „Hamburcher“ Trios. Es ging mit Schmackes durch ein deftig hartes Set, das es faustdick auf den Ohren hatte. Chris Laut (Gesang, Bass), Pierre „Keule“ Blesse (Gitarre) und der jungspundige Neuzugang am Schlagzeug, Robert „Jöcky“ Jöcks, hauten puren „Starkstrom-Baby“ – so der Name eines Stücks – durch den Club.

„Krawallgeigensymphonie“

Und genau so sollte es sein. Denn die Band hat erst kürzlich 25 geballte Jahre Hardcore-Präsenz gefeiert. Das war 2019. Die feierwütige Tonscheibe dazu gab es dann drei Jahre später auf dem Metal-Markt. ,,Krawallgeigensymphonie“ heißt die Jubiläumsplatte mit drei vollen Disks; zwei mit Musik, eine mit Bild und Ton. Damit machten die drei Hanseaten ihrem Ruf wieder mal alle Ehre. Wenn bei anderen Bands die Inspiration nach 25 Jahren so langsam ausdünnt, packt Ohrenfeindt noch einen drauf. Und eigentlich sind es schon – inklusive den drei stillen Jahren Pandemie – 29 Lenze voller lauter Räudigkeit, beinharter Live-Shows und der in Reibeisen gegossenen Stimme von Chris Laut, die so herrlich an die der AC/DC-Schiebermütze Brian Johnson erinnert.

Mit dieser Stimme an vorderster Front machten die Beinhart-Rocker aus dem Norden wieder auf dicke Hose, schalteten in den Krawallmodus und prügelten Track um Track auf die Ohren. „Hallo, Frau Doktor“ schob einem so derbe die Riff-Spritze in die Hüfte, dass man aus dem Fußgewippe gar nicht mehr rauskam. „Das Geld liegt auf der Straße“ ließ einen zumindest von mehr Kohle in der Tasche träumen. Und bei „Schwarz auf Weiss“ vibrierten die Lauschlappen, flogen die Fingergabeln in die Lüfte und schepperten die Gläser an der Bar. Die Kiez-Knaben feuerten wieder aus allen Rohren, die ihre musikalische Harley unterm Motor hatte. „Keules“ Riffs ballerten, Lauts Bässe pumpten bis ins Mark und „Jöckys“ Fertigkeiten mit dem Stick schlugen das Trommelfell zu Brei. Der Sound hält auch dem 29. Bandjahr stand, soviel ist sicher.

Kein böses Blut

Natürlich gab es auch „Auf die Fresse“ – songtechnisch und real im Publikum, wenn der Vordermann wiederholt die geballte Faust gen Himmel schlug und dabei versehentlich den Nebenmann erwischte. Aber böses Blut gab es nicht, denn die versehentlichen Klatschen gehören zu einem Ohrenfeindt-Konzert einfach dazu. Die Lautrer Fans können es sicher kaum erwarten, bis die Hanseaten wieder in die Stadt kommen. Denn dieser Jubiläumsgig war wieder einmal ein Fest.