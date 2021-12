Auf dem Lauterer Wochenmarkt hat er sich als „Schinken-Jakob“ einen Namen gemacht. Bekannt ist Jakob Kenzian für seine Wurstwaren von Tieren aus Freilandhaltung. Dafür stehe er gerade. Ebenso für eine artgerechte Tierhaltung.

Nein, ein Pfälzer ist es nicht, der samstags mit seinem Dreieckshut hinter der Theke des Verkaufswagens gegenüber der Vinothek auf dem Stiftsplatz steht. Jakob Kenzian ist Österreicher, stammt aus Villach im Bundesland Kärnten. Seiner Sprache nach, dem bayerisch-österreichischen Dialekt, könnte er auch aus bayerischen Landen stammen. Als eines von neun Geschwistern ist er auf einem Bauernhof aufgewachsen, wo freilaufende Sauen gehalten wurden.

Tischler habe er gelernt, und als Tischlermeister viele Jahre lang in Norddeutschland seinen Lebensunterhalt verdient, unter anderem auch im Treppenbau. Bis Kenzian eines Tages mit Bauernhöfen in Kontakt kam und in der Vermarktung von Schinken und Wurst von Tieren aus Freilandhaltung eine neue Aufgabe sah. Nicht mehr mitmachen wollte Kenzian, was er in Massenzuchtbetrieben und Großschlachthöfen gesehen habe.

Kooperation mit 13 Bauernhöfen

Der Unterschied zu anderen Anbietern: „Unsere Ware, Schinken und Rohwürste, stammen ausschließlich von Schweinen aus Freilandhaltung mit artgerechter Ernährung ohne Zusatzmittel.“ Mit 13 Bauernhöfen arbeite er zusammen. Von denen beziehe er regelmäßig seine Ware. Schinken, die in traditionellen Räucherkammern der Bauern und Metzger gereift sind. Im Gegensatz zu luftgetrocknetem Schinken sei Schwarzwälder Schinken stark eingeräuchert.

30 bis 40 Sorten Schinken und Rohwurstspezialitäten umfasse sein Sortiment, das auf dem Wochenmarkt in der Verkaufsvitrine liegt. Zu geräucherten Schinken gehören Schinkenspeck-, Nuss- und Lachsschinken, Rauch-Coppa, Karree und Waldrauchschinken. Luftgetrocknete Schinken gibt’s vom Weideschwein, vom Rind aber auch Serrano, 22 Monate lang gereift, aus Nordspanien. Aus norddeutschen Landen bietet der „Schinken-Jakob“ Katenschinken an, eine Spezialität aus der Region um Schleswig-Holstein.

Bis zu 40 verschiedene Produkte

Daneben finden sich aus der Schinken-Manufaktur Rohesser und Ringware im Angebot. Die Geschmacksrichtungen reichen von geräuchert bis mediterran, herzhaft gewürzt mit Kümmel, Chili oder Fenchel verfeinert, luftgetrocknet oder frisch aus dem Rauch. Bauernknacker, Chili-Peitschen und Pfefferbeißer seien aus Schweinefleisch und Schweinespeck hergestellt und seien magerer als so manche gewöhnliche Rohesser, sagt er.

Einer seiner Favoriten sei die Bauernsalami. „Sie ist nicht so fein, sondern gröber als andere Salamis. Je gröber die Salami, desto mehr Fleisch ist drin.“ Bratwürste führt der „Schinken-Jakob“ nicht. Grund: Die benötigten eine besondere Kühlkette.

Fast täglich auf Märkten unterwegs

Zuhause ist die Schinken-Manufaktur in Rehborn bei Meisenheim am Glan. Fast täglich ist Jakob Kenzian mit seinem Verkaufswagen auf Märkten unterwegs. In Rockenhausen, Simmern, Ingelheim und Bad Kreuznach macht er Station. Seit 2014 ist er samstags mit seinem Stand auf dem Lauterer Stiftsplatz vertreten. „Der Markt gefällt mir, ich bin sehr zufrieden.“ Während viele andere Betriebe über Umsatzeinbußen klagen, habe die Corona-Zeit ihm sogar ein leichtes Umsatzplus beschert. „Die Leute kaufen bewusster und etwas mehr ein“, schildert er.

Nicht gekannt habe er die Pfälzer Blutwurst. „Ich kannte Blutwurst nur warm.“ „Traumhaft ist der Wein in der Pfalz“, lobt er die Sortenvielfalt. Was er anfänglich vermisst habe, sei ein gutes Wiener Schnitzel gewesen. Ebenso süße Mehlspeisen wie Kaiserschmarrn und cremige Desserts. Die lasse er sich schmecken, wenn er zwischendurch mal wieder in seiner österreichischen Heimat zu Besuch ist.