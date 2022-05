Nach 20 Jahren am Pfalztheater nimmt Intendant Urs Häberli zum Ende der laufenden Spielzeit Abschied von Kaiserslautern. Der Förderverein Freunde des Pfalztheaters bittet den scheidenden Prinzipal am Montag, 9. Mai, zum „Talk unter Freunden“. Moderiert wird das Gespräch von RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fabian R. Lovisa.

Der gebürtige Berner durchlief zunächst eine Schauspielausbildung, machte sich an verschiedenen Häusern vor allem als Opernregisseur einen Namen und wechselte 2002 von Regensburg nach Kaiserslautern. Hier war er Betriebs- und Operndirektor sowie Stellvertreter des Intendanten Johannes Reitmeier, dem er 2012 ins Amt des Theaterleiters folgte.

In eigener Regie brachte er Opernklassiker von Mozart bis Verdi ebenso auf die Bühne wie Bergs „Wozzek“, die Rockoper „Blutnacht“ von Andy Kuntz und das spartenübergreifende Barock-Spektakel „Die Feenkönigin“. Seine jüngste Inszenierung – „Salome“ von Richard Strauss – musste wegen der Pandemie mehrfach verschoben werden und hat nunmehr am 25. Juni Premiere am Pfalztheater.

Bilanz und Ausblick

Neben der Tätigkeit in Kaiserslautern übernahm der heute 61-Jährige Gastengagements unter anderem in Halle, Thun, Feuchtwangen und den Burgfestspielen Mayen. Außerdem hat Häberli einen Lehrauftrag an der Mannheimer Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.

Im „Talk unter Freunden“ zieht Urs Häberli jetzt eine Bilanz seiner Zeit in Kaiserslautern. Daneben hat sich Moderator Lovisa Fragen zur deutschen Theaterlandschaft im Allgemeinen und Häberlis Zukunft im Besonderen vorgenommen.

Talk...

... am Montag, 9. Mai, 19 Uhr, in der Lounge der Freunde im Theaterfoyer; der Eintritt ist frei.