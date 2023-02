Vor wenigen Tagen haben die Leserinnen und Leser des Trekking-Magazins den in Kaiserslautern beginnenden „Pfälzer Waldpfad“ zum schönsten Fernwanderweg Deutschlands gekürt. Das teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Über 143 Kilometer führt der Weg von der Barbarossastadt über Johanniskreuz und das Dahner Felsenland bis ans Deutsche Weintor, vorbei an spektakulären Felsen, Burgruinen und idyllischen Bachläufen. Wer den Weg einmal selbst erkunden möchte, findet alle Informationen in der Tourist Information in Kaiserslautern: Tourist Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365 2317, www.kaiserslautern.de/tourismus.