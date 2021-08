Es ist der noch fehlende Baustein für den Hochschul-Campus, aber auch der größte: der Neubau des Laborgebäudes. Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung erklärt, was das Großprojekt kostet und wann die Ingenieure einziehen können.

Auf der Großbaustelle in der Schoenstraße, neben der Hochschul-Mensa, geht es geschäftig, laut und staubig zu: Der Rohbau für das neue Laborgebäude steht, großflächig und massiv von außen eingerüstet. Die Wände aus grauem Sichtbeton sind noch kahl, Fenster fehlen. An einem großen Baukran schwebt ein Fassadenteil über die Baustelle. Dass hier im Inneren des Gebäudes einmal Autos auf den Prüfstand kommen, die Robotik mit Drohnen experimentiert oder Versuche im Hochspannungslabor durchgeführt werden, ist nur zu erahnen. Einzelne Fundamente für die Großgeräte sind bereits gegossen, Aussparungen wurden gemacht, wo später einmal die Prüfstände eingebaut und verankert werden sollen.

Seit Anfang 2019 wurde auf dem Areal der ehemaligen Kammgarn-Spinnerei der Rohbau des Laborgebäudes hochgezogen, nachdem ab 2016 das alte Gebäude abgerissen wurde. Einzig die denkmalgeschützte vordere Fassade blieb stehen. Sie wurde mit dem Neubau fest verankert und wird künftig über den Großteil der Gesamtlänge die Vorderansicht des Gebäudes prägen. Für die Arbeiten auf dem Hochschul-Campus zeichnet der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) verantwortlich. „Wir sanieren gerade die historische Wand, sie wurde auf Stand gebracht, einzelne, lockere Steine wurden ausgetauscht und sie wird neu verputzt. Dann soll sie im neuen Glanz erstrahlen“, erklärt Michael Sprengart, einer der Projektleiter beim LBB.

Mit 9600 Quadratmetern das größte Gebäude

In dem neuen Gebäude entsteht für die Angewandten Ingenieurwissenschaften unter anderem ein moderner Windkanal, ein Hochspannungslabor, ein Pumpenprüfstand genauso wie ein Motor- und Rollenprüfstand. „Wir haben etwa 9600 Quadratmeter Hauptnutzfläche, 86.000 Kubikmeter umbauten Raum. Es ist das größte der Gebäude“, berichtet Norbert Höbel, Niederlassungsleiter des LBB in Kaiserslautern.

Für Rudolf Becker, Kanzler der Hochschule Kaiserslautern, sind Besuche auf der Baustelle nicht alltäglich: „Wir freuen uns schon sehr. Mit dem Gelände, das wir bereits haben, ist uns schon ein großer Schritt gelungen. Dazu kommt dann noch dieses Gebäude, das wird richtig toll“, berichtet er beim Rundgang durch den Rohbau. „Es scharren schon alle mit den Hufen.“ Denn in der Vergangenheit sei es bei Rufen von Professoren auch darum gegangen, dass bald große, neue Labore zur Verfügung stehen werden, die dem neusten Stand der Technik entsprechen. Bis Herbst 2022 soll das Gebäude nach derzeitiger Planung fertiggestellt sein, „sodass die Ingenieure bis zum Herbst-/Wintersemester hier einziehen können“, so Höbel. Soweit der Plan, „wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht“, ergänzt Sprengart. Denn auf der Baustelle seien viele ausländische Mitarbeiter beschäftigt, ein Großteil der Arbeiten wurde europaweit ausgeschrieben. Da könne es vorkommen, dass aufgrund der Pandemie-Situation Arbeiter nicht einreisen dürften. „Während des Rohbaus hatten wir aber keine Zwangspausen durch Corona“, berichtet Sprengart weiter.

Viel Militärschrott in der Baugrube gefunden

Bereits seit einigen Jahren wird auf dem Hochschul-Campus Kammgarn gebaut. Ab 2013 wurde zunächst das ehemalige Wollmagazin saniert und wiederaufgebaut, nachdem schon 2011 vorbereitende Arbeiten, wie die Entkernung des Bestandsgebäudes, stattgefunden hatten. Heute beherbergt dort Gebäude E die Bibliothek, Seminarräume und das Rechenzentrum. „Gebäude F war dann der erste Neubau“, berichtet Höbel über den Verwaltungstrakt. 2017 ging die neu errichtete Mensa in Betrieb, im September 2016 wurde mit dem Rückbau der alten Kammgarnhalle begonnen. Dort steht nun der Rohbau des Laborgebäudes.

Der Abbruch des alten Gebäudes, die Sicherung der Sandsteinwand und der folgende Aushub seien nicht einfach gewesen, erzählt Sprengart. „Wir bauen hier in einem Steinbruch.“ Schnell stoße man daher auf harten Untergrund. Unter den alten Hallen seien noch Kellerräume gewesen, die Bauarbeiter hätten zudem rund vier Tonnen Militärschrott gefunden. „Im Krieg wurden dort wohl auch Granathülsen gedreht.“ Außerdem musste die ausgehobene Erde beprobt werden, um etwaige Schadstoffe feststellen zu können. „Ein Riesenaufwand“, so Sprengart.

Neues Laborgebäude kostet fast 63 Millionen Euro

Die vier miteinander verbundenen Querriegel des Laborgebäudes sind jeweils 66 Meter tief, 23 Meter breit und 11,50 Meter hoch. „Wir durften nicht höher bauen als die Abbruchkante der Steinmauer hinter dem Gebäude ist“, erläutert Sprengart. Verbunden werden die Gebäudeteile durch einen Mittelgang, der sich auf 118 Meter über die gesamte Länge des Gebäudes erstreckt. Zurzeit werde bereits an Lüftungs-, Heizungs- und Sanitäranschlüssen gearbeitet, auch die Arbeiten am Flachdach laufen. Dieses soll begrünt werden und eine Photovoltaik-Anlage erhalten. Auch die ersten Schritte für die zukünftige Gestaltung im Inneren sind gemacht. So sollen beispielsweise die Wände farbliche Akzente in Blau, Grün und einem Rotton erhalten. „Das Gebäude wird in der Außengestaltung ähnlich wie das Verwaltungsgebäude“, so Höbel, viele Glaselemente sollen eingebaut werden. Neben dem Gebäude sollen etwa 160 Parkplätze angelegt werden, jeder fünfte für Elektro-Ladestationen vorgerüstet werden. Der Innenhof werde teils gepflastert, teils begrünt: „Hier herrscht ein reger Publikumsverkehr auch von der Gartenschau hin und zurück“, ergänzt Becker. Unterhalb der Felskante, auf der Rückseite des Gebäudes, soll ein kleiner Bachlauf angelegt werden, der sich mit Wasser der Lauter speist. „Mit dem Projekt werten wir die Stadt Kaiserslautern städtebaulich ganz erheblich auf, hier bekommt die Stadt ein richtiges Juwel hingestellt“, so Höbel.

62,9 Millionen Euro kostet das neue Laborgebäude, die Gesamtmaßnahme 135 Millionen. Allein etwa 5 Millionen Euro seien für den Abbruch des alten Kammgarn-Gebäudes sowie die Erhaltung der denkmalgeschützten Steinfassade aufzuwenden.