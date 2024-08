Man könnte mit dem Schiff nach Kaiserslautern kommen. Man könnte im Hafen im Eselsbachtal, im Hagelgrund, an Land gehen und per Bahn- oder Busshuttle in die Stadt fahren. Das wäre möglich, wenn der 1776 von den Franzosen erdachte Plan einer schiffbaren pfälzischen Wasserstraße, der „Saar-Pfalz-Kanal“, realisiert worden wäre.

Das Kanalprojekt hat Generationen beschäftigt. Noch 1980 hat die Landesregierung von Rheinland-Pfalz den Kanal als „Planungsziel“ in das Landesentwicklungsprogramm aufgenommen. Doch im März 1986 versanken, nach immer wieder neuen Diskussionen, alle Kanalfantasien von 1776, nach 210 Jahren, in den Aktenfluten der Archive. Der Ausbau des Schienenverkehrs und der Autobahn von Frankreich durch die Pfalz an den Rhein wurden mehr und mehr gefördert.

Touristische Nutzung ein Thema

Auch der leitende Ingenieur des späteren Eisenbahnbaus, Paul Camille Denis, erörterte im Jahr 1830 die Frage, Kanal oder Eisenbahn, steht in der Kanalgeschichte. Die Saarländer wollten ein „Binnenschifffahrtsnetz“ zum Rhein und somit „eine Verbindung mit den Seehäfen“. Die Pfälzer sollen an eine touristische Nutzung gedacht haben.

Die Nationalsozialisten sahen einen „Großschifffahrtsweg“ von der Saar durch die Pfalz vor. Sie gründeten den „Saarpfalz-Rhein-Kanalverein e.V.“. Eine der Kanal-Illusionen findet sich mitten im Zweiten Weltkrieg in einem Schreiben des Wasserstraßenamts Saarbrücken vom 16. Juli 1941 an die Stadt Kaiserslautern. Es ist von einem Industriehafen bei Enkenbach-Mehlingen die Rede, der durch einen Stichkanal erreicht werden könne. Nach wieder aufkommenden Diskussionen lehnten die pfälzischen Naturliebhaber 1960 „Frachtkähne im Pfälzerwald“ ab. Im Jahr 1965 war das Projekt so ausgiebig diskutiert, dass acht! mögliche Trassen durch die Pfalz zur Auswahl standen. Alle eventuell angrenzenden Gemeinden seien einverstanden gewesen, berichteten die RHEINPFALZ und die Volkszeitung. Wegen einer endgültigen Trassenführung und wegen der Finanzierung schien das Projekt zu scheitern.

Im März 1986 stand schließlich in der Zeitung, dass der Saar-Pfalz-Kanal „den Wassern des Lethe“ anvertraut worden sei, dem Fluss der Unterwelt, dessen Wasser alles Vergessen lässt.