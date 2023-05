Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bernd Ernst versteht es, Welten auf den Kopf zu stellen. Er setzt Heavy-Metal-Sänger in den Rollstuhl, oder er lässt Rock-’n’-Roll-Eltern ihren Sohn als Versager bezeichnen, weil er nicht Rockstar, sondern Anwalt werden will. So gewann er das Publikum im kleinen aber feinen Kulturtreff AmWebEnd bei der Vorstellung seines Buches „Die Jukebox des Teufels“ für sich.

Er trägt Windeln, muss gewaschen werden und ärgert Enten. Der im Rollstuhl sitzende ehemalige Heavy-Metal-Sänger trägt allerdings auf dem ganzen Körper Tätowierungen,