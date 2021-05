Auch vor dem Nardini-Klinikum präsentierten die Pflegenden Luftballone mit der Aufschrift: „Der Pflege geht die Luft aus“. Die Aktion, mit der auf den Notstand in der Branche aufmerksam gemacht werden sollte, fand am 12. Mai statt, dem Internationalen Tag der Pflegenden. Anders als in den Jahren zuvor hätte diesmal wegen Corona keine öffentliche Veranstaltung stattfinden können, bei der auf die Herausforderungen des Pflegeberufs und die Belange des Personals hingewiesen werde, teilte Pflegedirektor Jens Lehnhardt mit. Dennoch habe die Landespflegekammer gemeinsam mit dem Aktionsbündnis „Walk of Care“ und der Bundespflegekammer mit einer länderübergreifenden Aktion auf die prekäre Situation in der professionellen Pflege aufmerksam machen und auf schnelle und vor allem deutliche Verbesserungen drängen wollen. „Als Nardini Klinikum GmbH beteiligen wir uns gerne an der Aktion und bekunden unsere Solidarität mit dem Pflegeberuf“, betonte Lehnhardt. „Wir wollen die klare Botschaft unterstützen – mit dem Ziel, die Versorgung der Gesellschaft mit guter Pflege auch nachhaltig sicherzustellen.“