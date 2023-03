Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Spiele, die der 1. FC Kaiserslautern seit dem Beginn der Corona-Pandemie in der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest bestritten hat, lassen sich an einer Hand abzählen. Von Planungssicherheit konnte die Sportliche Leiterin, Kerstin Coursey, in den vergangenen Monaten nur träumen. Dennoch wurde im Hintergrund fleißig am Kader für die neue Saison gebastelt. Die ersten Neuzugänge stehen fest.

Die Verjüngung des Kaders wurde konsequent vorangetrieben. Zählten die Roten Teufel in den vergangenen Jahren noch zu den erfahrensten Teams der Liga, sind Spieler aus dem Ü30-Bereich