Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ritschenkopf bei Queidersbach zieht am Samstag und Sonntag zahlreiche Rennfahrer und Zuschauer an. Der Motorsportclub Queidersbach richtet zwei Tage lang sein traditionelles Bergrennen aus. „Seit es die neue Asphaltdecke auf der Landesstraße in Richtung Weselberg gibt, ist das Interesse an der Veranstaltung wieder größer“, berichtet Sportleiter Bernd König.

Der neue Belag war für so manchen Berg- und Slalomspezialisten der Grund, sich erstmals für das Rennen am Ritschenkopf anzumelden. Auch die Fahrer aus der Region wollen auf der