Blickpunkt: Was als Versuch gestartet ist, ist zur Erfolgsgeschichte geworden: Der Förderverein des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Kaiserslautern hat 16 Monate nach seiner Gründung 165 Mitglieder und 65.000 Euro an Spenden und Mitgliedsbeiträgen gesammelt. Viel davon ist schon auf den Fröhnerhof geflossen, und demnächst erfüllt sich dank der Spenden ein Traum, den die Jugendspieler und das Team aus dem NLZ schon lange haben.

Jahrzehntelang waren sie das Symbol des Stillstands auf dem Fröhnerhof, die Container auf dem Parkplatz. Seit das Stadion umgebaut wurde, standen sie da, halfen beim Lücken stopfen und Stauraum finden, waren Materiallager, Ausweichkabinen für die Jugend. Sie waren nie wirklich schön, aber zweckmäßig, weil dringend notwendig. Aber der Zahn der Zeit nagte an ihnen, während aus der Notlösung eine Dauerlösung zu werden schien. Zuletzt bröselte das Holzfundament, auf dem sie standen, an den Innenwänden der Metallcontainer bildete sich Schimmel. Dass der Parkplatz nicht gerade einladend wirkt, wenn dort die eisernen Riesen stehen, störte viele. Doch jetzt hat sich da was getan: Die Container sind weg. Und der freie Parkplatz ist jetzt auch irgendwie zum Symbol des Aufbruchs geworden und zum Zeichen, dass sich was tut auf dem Fröhnerhof.

Die Idee, wie sich was ändern kann, war simpel, aber dass sie dann tatsächlich so einschlagen würde, damit hätte Stefan Motzenbäcker selbst nicht gerechnet, als er sie damals dem Vorstand des FCK vorstellte. Ein gemeinnütziger Verein könnte die Lösung sein und dafür sorgen, dass das Geld, das dringend benötigt werde, zusammenkommt und dann genau und gezielt da eingesetzt wird, wo es am dringendsten gebraucht wird: bei der Jugend. Damit werde auch ein Beitrag geleistet, der für die Gesellschaft wertvoll sei: „Es ist wichtig, dass Kinder Sport treiben, das Miteinander und den verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Körper lernen“, sagt er. Was mit der Jugend passiert, die auf die schiefe Bahn gerät, mit Drogen in Kontakt kommt, weiß der Lauterer aus seiner beruflichen Praxis als Rechtsanwalt nur zu gut.

Gelebte Integration

Welch gute Arbeit da im Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel geleistet werden könne und geleistet werde, sei deutlich sichtbar. „Da wird Integration gelebt, Persönlichkeitsentwicklung gefördert.“ NLZ-Leiter Uwe Scherr lege gerade auf den letzten Punkt großen Wert.

Motzenbäcker, der selbst leidenschaftlicher FCK-Fan ist, von Kindheit an mit dem FCK-Virus infiziert ist, betont aber auch, dass es bei dem Förderverein tatsächlich nur um den Nachwuchs geht und nicht um den Leistungsbereich, der anderweitig unterstützt wird. „Wir freuen uns, wenn es Talente wie Stavridis und Basenach schaffen, aber es geht um mehr“, sagt Motzenbäcker. Er weiß, wie wichtig die richtige Kombination aus Talent und Fleiß ist: „Es werden nicht alle Bundesligaspieler, aber der Weg ist das Ziel.“

165 Mitglieder

Die Idee mit dem Förderverein kam an und wurde umgesetzt. Am 9. September 2021 wurde der Verein gegründet, Motzenbäcker wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Inzwischen hat der gemeinnützige Verein 165 Mitglieder. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden sind inzwischen rund 65.000 Euro eingegangen, von denen so manches in materieller Form bereits an die Jugend zurückgeflossen ist. Trainingsmaterial und Trainingsgeräte wurden gekauft, Zeitmessgeräte, Dummys, Hütchen, Hürden, Tornetze ...

Der Förderverein startete einen Ergebnisdienst für die Jungs, der heiß begehrt ist. Inzwischen gibt es einen eigenen Instagram-Kanal. Motzenbäcker findet es beeindruckend, wie Fanclubs, Fanregionen, das Fanbündnis, Initiativen, aber auch Privatleute sich Aktionen ausdenken und durchziehen, um Geld für den Förderverein und damit das NLZ zu sammeln.

Die Jugendspieler, bei denen das Ergebnis ankommt, freuten sich riesig über die Unterstützung, erzählt er und zeigt Fotos, wie sie strahlend gesponserte Sportrucksäcke hochhalten. Die erfolgreiche U15-Mannschaft, die mit Hilfe des Fördervereins ihren Aufenthalt beim Cordial-Cup in Kitzbühel finanzieren konnte, hielt ein Dankes-Schild in die Kamera und schickte das Foto an den Förderverein. Wie sehr sie den Erfolg wollte und dafür gekämpft habe, zeige ganz gut der Film, den Trainer Eimen Baffoun über die Meistersaison gedreht hat und den der Förderverein auf seine Homepage gestellt hat. „Er hat inzwischen über 9000 Aufrufe.“

Der Trainingscourt

Das aktuelle Projekt, das der Förderverein fördert, geht auf einen Wunsch zurück, den das NLZ schon lange hat. Es wünscht sich einen zusätzlichen Soccercourt fürs Training. Das Ganze hat inzwischen Gestalt angenommen, und der Platz wurde bestellt. Es wird ein mobiler Court werden, der freistehbar und abbaubar sein wird, so zum Beispiel auch für Sichtungen verwendet werden kann. Das Spielfeld mit Bande und Netzen steht auf einer Grundfläche von 20 mal 13 Metern. Es soll das Spiel auf engem Raum schulen, Technikschulung unterstützen, „und es soll den Jungs im goldenen Lernalter Spaß machen“, erläutert der Familienvater. Im Frühjahr soll das Material geliefert werden. Der Platz soll dann links vom Kunstrasenspielfeld aufgebaut werden, wo derzeit Basketballkörbe hängen.

Stefan Motzenbäcker ist beeindruckt von der Welle und der Eigendynamik, die durch die Gründung des Fördervereins entstanden ist. Aber wirklich gewundert hat er sich nicht. „Ich habe sowas gehofft. Ich weiß, was die FCK-Familie bereit ist zu leisten. Der FCK kann auf seine Mitglieder und Freunde bauen. Die Jugend ist die Zukunft des Vereins. Und auch wenn nicht alle Profis werden können, sind sie dann mit dem Virus infiziert.“

Zur Sache: Was seit der Gründung des Vereins passiert ist

– Der Flyer des Fördervereins wurde bei den Spielen der Profimannschaft verteilt, das Team des Fördervereins wirbt um Mitglieder und Unterstützung.

– Am Trainingsplatz auf dem Fröhnerhof wird das Logo des Vereins aufgesprüht.

– Der Förderverein sammelt und verbreitet die Jugendergebnisse über seine Homepage.

– Spielszenen von Jugendspielen werden gedreht und über die Seite des Vereins ins Netz gestellt.

– Der Verein übernimmt die Übernachtungskosten für die erfolgreiche C-Jugend des FCK, die sich für die Teilnahme am Cordial-Cup in Kitzbühel qualifiziert hat.

– Das Fanbündnis übergibt beim Spiel gegen Dortmund eine Spende über 7000 Euro.

– Der Fanclub „Wir sind Betze“ spendet 12.000 Euro.

– Firmen unterstützen die Jugend, finanzieren Trainingsshirts.

– Der Förderverein entwirft Pins und bietet sie bei der Relegationsfeier den Fans zum Kauf an.

– Zahlreiche Spenden werden an den Förderverein übergeben.

– Jede Menge Trainingsmaterial wird davon finanziert, Trainingsgeräte werden gekauft.

– Der Imagefilm über die erfolgreiche Saison der U15 wird über YouTube verbreitet.

– Zum Jahresende bekommt jeder der 150 Spieler als Weihnachtsgeschenk einen Sportrucksack mit dem Emblem des Fördervereins.

– Ein mobiler Soccercourt wird bestellt, den der Förderverein finanziert.

Kontakt

Förderverein NLZ 1. FC Kaiserslautern e. V.

Weitere Infos zum Verein gibt es auf dessen Homepage www.fördervereinfck-nlz.de. Der Verein ist unter der E-Mail-Adresse info@fördervereinfck-nlz.de erreichbar. Der gemeinnützige Verein unterstützt die Jugendmannschaften des 1. FCK von der U9 bis zur U16 und verspricht, dass Spenden und Zuwendungen zu 100 Prozent in diesen Bereich fließen.

Über diesen Link geht es zu einem Imagefilm, den U15-Trainer Eimen Baffoun erstellt hat und der die Meistersaison der U15 des FCK dokumentiert und dabei die Arbeit des NLZ erläutert: https://youtu.be/EzyKOTIdoxQ.

Spendenkonto

Förderverein NLZ 1. FC Kaiserslautern e. V., Sparkasse Kaiserslautern, IBAN DE86 5405 0220 0006 0045 27, BIC MALADE51KLK.

Zur Person

Der Rechtsanwalt aus Kaiserslautern ist FCK-Fan durch und durch. In diesem Jahr feiert er ein Jubiläum: Seit 50 Jahren ist er Mitglied des 1. FC Kaiserslautern. Motzenbäcker ist Vater von drei erwachsenen Söhnen, die natürlich ebenfalls FCK-Fans sind. Er hat alle Höhen und Tiefen des Vereins und der Mannschaft miterlebt und hat dabei eines immer wieder festgestellt: dass der Zusammenhalt der Fans in Kaiserslautern etwas ganz Besonderes ist und dass die Fans für ihren FCK alles tun würden. Seit September 2021 ist der Lauterer Vorsitzender des Fördervereins NLZ des FCK.