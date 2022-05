Der Sportverein Heiligenmoschel veranstaltet nach der langen Corona-Pause wieder den Moschel-Lauf. Am Sonntag fällt um 10 Uhr am Sportheim „Am Allenwoog“ der Startschuss zur 15. Auflage. Der Lauf lässt den Teilnehmern die Wahl zwischen drei abwechslungsreichen Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Die Walker, Nordic Walker und Jogger können sich am Sonntag je nach ihrem Leistungsvermögen entscheiden, ob sie sechs, zwölf oder 18 Kilometer laufen wollen. Auf allen drei Strecken sind sie überwiegend auf Feld- und Waldwegen unterwegs und können dabei die reizvolle Landschaft genießen. Kurzentschlossene haben auch noch am Sonntag die Möglichkeit, sich zum Moschel-Lauf anzumelden. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene sechs und für Kinder bis 14 Jahren vier Euro. Eine Wertung erfolgt nicht.

Nachdem der Moschel-Lauf in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Pandemie abgesagt werden musste, freut man sich beim SV Heiligenmoschel (SVH) darüber, dass man heuer wieder an diese Tradition anknüpfen kann. Rund 20 Helfer werden im Einsatz sein und dafür sorgen, dass auch dieser Moschel-Lauf gute über die Bühne geht. Federführend im Organisationsteam ist zum ersten Mal Gerd Rahm, der zufrieden wäre, „wenn am Sonntag 100 Läufer an den Start gingen“. Mitte der Woche verzeichnete der SVH rund 40 Anmeldungen, also deutlich weniger als in den Jahren vor Corona. Zuversichtlich, dass auch der 15. Lauf ein Erfolg wird, stimmt Rahm das Wetter, das am Sonntag „gut“ werden soll. Die Teilnehmer haben nach dem Lauf vor Ort die Möglichkeit, sich zu duschen, und natürlich ist auch für ausreichende Stärkung gesorgt.

Auch diesmal verbindet sich mit dem Moschel-Lauf eine Benefizaktion. So wird der SV Heiligenmoschel auch in diesem Jahr einen Teil des Erlöses spenden. Nutznießer ist die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern. Die Spende soll da speziell der „Sozialmedizinischen Nachsorge“ zugutekommen.